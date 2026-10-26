Йотова и Вълчев печелят вота в Кипър, но отново при слаба активност

При слаба избирателна активност премина първият тур на вота за президент в Кипър.

Резултатите сочат, че сънародниците ни на острова са дали своите предпочитания за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев, за разлика от преобладаващия вот в чужбина, където Андрей Гюров - Георги Кандев водят убедително, отбелязва БНР.

Изборният ден в Кипър премина спокойно, без регистрирани нарушения, съобщиха от секционни комисии.

Сънародниците ни нямаха проблеми с достъпа до гласуване, тъй като имаха възможност да пуснат бюлетината в 8 секции в страната, разкрити в столицата, областните центрове и по-малки градове, където живеят големи български общности.

Само 1072 избиратели са употребили правото си на глас. На предишните избори за парламент през април тази година активността бе значително по-голяма - тогава почти 2800 българи застанаха пред урните. По неофициални данни на острова живеят около 30 000 наши сънародници.

Според обобщените резултати 30,1% от гласувалите, или 313 души, са се доверили на кандидатите Илияна Йотова - Кирил Вълчев. С разлика от 3% ги следват Андрей Гюров - Георги Кандев.

Тази двойка обаче води в двете най-големи избирателни секции в Кипър - в посолството на България в Никозия и в Лимасол.