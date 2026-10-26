Новини
Търси
Подкаст
Свят

The Wall Street Journal: САЩ искат Виктор Орбан начело на ООН

The Wall Street Journal: САЩ искат Виктор Орбан начело на ООН
АР/БТА

Според информацията във Вашингтон разчитат, че евентуалната му кандидатура би могла да получи подкрепа от Русия и Китай

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е обсъдила с бившия унгарски премиер Виктор Орбан възможността той да се кандидатира за поста генерален секретар на ООН. Според публикации на The Wall Street Journal и The Jerusalem Post Орбан е проявил интерес към предложението, но все още не е взел окончателно решение дали да участва в надпреварата.

Според информацията във Вашингтон разчитат, че евентуалната му кандидатура би могла да получи подкрепа от Русия и Китай. Американски представители смятат, че предварителните контакти с Москва и Пекин дават основания да се обсъжда възможността Орбан да бъде подкрепен от трите постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН – САЩ, Русия и Китай.

По оценка на представител на Държавния департамент кандидатурата на бившия унгарски премиер би могла да събере подкрепата на поне осем от 15-те членове на Съвета за сигурност, а при благоприятно развитие – и на десет. Засега обаче не е ясно каква би била позицията на Великобритания и Франция, които също са постоянни членки на съвета и разполагат с право на вето.

Един от американските представители е определил Орбан като „кандидата на мечтите“ за привържениците на движението MAGA. Сред причините са позициите му срещу масовата имиграция, критиките му към либералните неправителствени организации и отношението му към установените центрове на влияние в унгарската съдебна система и медиите.

По време на управлението си Орбан често влизаше в конфликти с ръководството на Европейския съюз, като същевременно развиваше отношенията на Унгария с Китай и поддържаше контакти с Москва. Тези връзки биха били сред темите на обсъждане при евентуалното му издигане за ръководител на ООН.

Доналд Тръмп подкрепи Орбан по време на парламентарните избори в Унгария през април, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс лично участва в предизборната му кампания.

Междувременно в сряда е насрочено поредното неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН, което цели да установи нивото на подкрепа за обсъжданите кандидати. Към момента не е ясно дали името на Орбан ще бъде включено в него.

Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антониу Гутериш изтича на 31 декември. Новият ръководител на организацията трябва да бъде избран от Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност. Сред кандидатите за поста е и българският политик Николай Младенов.

Още по темата

Николай Младенов е сред потенциалните кандидати за шеф на ООН

Николай Младенов е сред потенциалните кандидати за шеф на ООН

Унгария задържа бившия шеф на централната банка, близък съюзник на Орбан, заради разследване за стотици милиони

Унгария задържа бившия шеф на централната банка, близък съюзник на Орбан, заради разследване за стотици милиони

Арестуваха двама бивши министри на Виктор Орбан за злоупотреби с милиони

Арестуваха двама бивши министри на Виктор Орбан за злоупотреби с милиони

Зетят на Тръмп и Николай Младенов с интензивна дипломация по примирието между Израел и Хамас

Зетят на Тръмп и Николай Младенов с интензивна дипломация по примирието между Израел и Хамас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Макрон обяви решителни мерки преди очакваната нова вълна от протести във Франция

Макрон обяви решителни мерки преди очакваната нова вълна от протести във Франция

Песков: Русия е готова да продължи сътрудничеството със Сърбия

Песков: Русия е готова да продължи сътрудничеството със Сърбия

Как Мелания Тръмп влезе в ролята на миротворец и договори примирие между Русия и Украйна

Как Мелания Тръмп влезе в ролята на миротворец и договори примирие между Русия и Украйна

Зеленски: Победата на студентите в Сърбия е нова страница в историята на страната

Зеленски: Победата на студентите в Сърбия е нова страница в историята на страната

Франция очаква нови сблъсъци по време на антиправителствените протести през уикенда

Франция очаква нови сблъсъци по време на антиправителствените протести през уикенда

Водещи

Катастрофа на пътя Бургас-Средец, жена е с опасност за живота

Катастрофа на пътя Бургас-Средец, жена е с опасност за живота

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

  • Преди 9 минути
Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 13 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 15 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 21 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 23 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 29 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 35 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 37 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 41 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 45 минути