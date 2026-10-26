The Wall Street Journal: САЩ искат Виктор Орбан начело на ООН

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е обсъдила с бившия унгарски премиер Виктор Орбан възможността той да се кандидатира за поста генерален секретар на ООН. Според публикации на The Wall Street Journal и The Jerusalem Post Орбан е проявил интерес към предложението, но все още не е взел окончателно решение дали да участва в надпреварата.

Според информацията във Вашингтон разчитат, че евентуалната му кандидатура би могла да получи подкрепа от Русия и Китай. Американски представители смятат, че предварителните контакти с Москва и Пекин дават основания да се обсъжда възможността Орбан да бъде подкрепен от трите постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН – САЩ, Русия и Китай.

По оценка на представител на Държавния департамент кандидатурата на бившия унгарски премиер би могла да събере подкрепата на поне осем от 15-те членове на Съвета за сигурност, а при благоприятно развитие – и на десет. Засега обаче не е ясно каква би била позицията на Великобритания и Франция, които също са постоянни членки на съвета и разполагат с право на вето.

Един от американските представители е определил Орбан като „кандидата на мечтите“ за привържениците на движението MAGA. Сред причините са позициите му срещу масовата имиграция, критиките му към либералните неправителствени организации и отношението му към установените центрове на влияние в унгарската съдебна система и медиите.

По време на управлението си Орбан често влизаше в конфликти с ръководството на Европейския съюз, като същевременно развиваше отношенията на Унгария с Китай и поддържаше контакти с Москва. Тези връзки биха били сред темите на обсъждане при евентуалното му издигане за ръководител на ООН.

Доналд Тръмп подкрепи Орбан по време на парламентарните избори в Унгария през април, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс лично участва в предизборната му кампания.

Междувременно в сряда е насрочено поредното неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН, което цели да установи нивото на подкрепа за обсъжданите кандидати. Към момента не е ясно дали името на Орбан ще бъде включено в него.

Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антониу Гутериш изтича на 31 декември. Новият ръководител на организацията трябва да бъде избран от Общото събрание по препоръка на Съвета за сигурност. Сред кандидатите за поста е и българският политик Николай Младенов.