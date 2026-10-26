20-метров зелник в Петърч, догодина подготвят 40-метров за рекорд на Гинес

Село Петърч, община Костинброд, се подготвя за опит за световен рекорд на Гинес с 40-метров зелник през 2027 година. Амбициозната идея идва след тазгодишното 19-о издание на традиционния Празник на зелето, по време на което беше приготвено 20-метрово печиво, превърнало се в една от основните атракции на събитието.

Над 1000 души от различни краища на страната посетиха празника, който тази година беше съчетан с националния фестивал "Вкусовете на България". Петърч се превърна във финалната спирка на инициативата, преминала през 12 български общини.

Сред най-атрактивните моменти беше кулинарната демонстрация на кмета на Костинброд Трайко Младенов и финалиста от "Хелс Китчън" Никола Симеонов. Двамата приготвиха боб с тиква пред посетителите, а градоначалникът се пошегува, че неговият специалитет е "зеле със зеле“.

Впечатлен от участието му, Никола Симеонов обеща да покани Младенов като гост-готвач в новия сезон на "Адската кухня", който е планиран за февруари 2027 година.

Към кулинарната програма се присъединиха и Нора Недкова, позната от звездния отбор на телевизионното предаване, както и Яница Владова, участничка в "Къщата на инфлуенсърите".

В приготвянето на ястията се включиха и ученици от специалност "Кетъринг" в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Георги Победоносец" в Костинброд. Младите кулинари имаха възможност да работят заедно с професионалните готвачи, а за участието си получиха грамоти и подаръци.

Традиционното състезание за най-тежка зелка също привлече интереса на посетителите. Местни производители представиха част от реколтата си, а участниците премериха сили в надпреварата, превърнала се в запазена марка на празника.

Музикалната програма включваше изпълнения на Пламена Петрова, Боряна Пантелеева - Бриана, Красимир Недялков и Искрен Пецов. Водещи на събитието бяха Пецов, телевизионната журналистка Нина Хамилтън и Рангел Вангелов.

По време на фестивала кметът на Костинброд Трайко Младенов и кметът на Петърч Борислав Борисов получиха почетни плакети от инициативата "Вкусовете на България" за приноса си към съхраняването и популяризирането на местните традиции.

Организаторите вече насочват усилията си към юбилейното 20-о издание на Празника на зелето през 2027 година. Основната им цел е приготвянето на 40-метров зелник, с който да кандидатстват за вписване в Световните рекорди на Гинес.