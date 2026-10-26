96,5% от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев водят с 45,2%; Йотова-Вълчев получават 23,1%

Според данни на обработени над 96,5% от протоколите от секциите в чужбина, кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев получават 45,2% от гласовете, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 23,1%.

Във Франция съотношението е 58,1% за Гюров и Кандев срещу 16,5% за Йотова и Вълчев.

Бившият служебен премиер и бившият главен секретар на МВР получават повече гласове от опонентите си за балотажа и от българите във Великобритания, Германия и Испания.

С "Не подкрепям никого" са гласували близо 3 на сто от участвалите във вота в чужбина, предава БНР.