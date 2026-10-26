Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Полицейски сили, които се изтегляха от центъра на Белград след изборната загуба на Александър Вучич, бяха посрещнати с викове и удари по служебните автомобили. Част от гражданите хвърляха камъни по конвоя, а прозорците на поне един полицейски автомобил бяха счупени, съобщи сръбската телевизия H1.

Видеозаписи от случилото се се разпространяват в социалните мрежи. На кадрите се виждат полицейски автомобили и автобуси на жандармерията, обградени от хора, които хвърлят различни предмети по тях. В един от записите гражданин удря с дълъг прът служители на жандармерията, намиращи се върху превозно средство, докато те се опитват да се предпазят с щитове. Чуват се и пиротехнически средства.

Други кадри показват полицаи с екипировка за борба с безредиците, които напускат района пеша под освиркванията на събралите се граждани.

Според репортаж на телевизия N1 полицейски автобуси и автомобили на жандармерията са се изтегляли от района пред Стария дворец, близо до Пионирския парк, където се намира палатковият лагер, известен като „Чациленд“.

Част от хората се приближили до превозните средства, за да разговарят с полицаите, но напрежението бързо ескалирало. Движението на конвоя към двореца „Албания“ било затруднено от множеството хора по улиците.

По информация на N1 полицията не е реагирала на нападенията. Същевременно някои граждани са се опитали да успокоят хората, които хвърляли предмети по автомобилите.

Случилото се привлече внимание и заради ролята на полицията по време на продължилите близо две години студентски и граждански протести срещу управлението на Вучич. През този период силите на реда неведнъж са използвали палки и сълзотворен газ срещу демонстранти, извършвали са арести и са премахвали пътни блокади.

В продължение на месеци полицията охраняваше и палатковия лагер на поддръжници на Вучич в Пионирския парк, наречен „Чациленд“. Заради действията на силите на реда бяха отправяни обвинения в прекомерна употреба на сила и неравно третиране на проправителствените и антиправителствените демонстранти. Министерството на вътрешните работи на Сърбия отхвърли твърденията за незаконни действия и заяви, че полицията е изпълнявала задълженията си по опазване на обществения ред.

През изборния ден в центъра на Белград бяха разположени значителни полицейски сили, включително бронирани автомобили на жандармерията. Най-засилено присъствие имаше около Пионирския парк, сградата на президентството и централата на Републиканската избирателна комисия.

Преди това студентите призоваха гражданите да избягват местата с голямо струпване на полицаи и групи от мъже без униформи, като настояха протестите да протичат спокойно.

След като Вучич призна поражението на своята избирателна листа, част от мъжете, събрали се в „Чациленд“, започнаха да напускат парка. Впоследствие граждани влязоха в него, изнесоха вещи от палатките и премахнаха табели на Сръбската прогресивна партия. По-късно в парка избухна пожар.

Изтеглянето на полицията съвпадна с празненствата по повод победата на Студентската листа на предсрочните парламентарни избори. Според прогнозни резултати на CeSID и Ipsos студентската формация получава около 52% от гласовете, докато коалицията на Вучич събира приблизително 39%. Тези данни сочат възможност за абсолютно мнозинство на Студентската листа в сръбския парламент.