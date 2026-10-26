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Обновяват централния площад в Бяла Слатина, ремонтът върви по график

Обновяват централния площад в Бяла Слатина, ремонтът върви по график
БТА

Предвиждат се нова настилка, озеленяване, модерно осветление и обществена тоалетна, а проектът трябва да приключи през следващата година

Ремонтът на централния площад в Бяла Слатина напредва по предварително определения график. Дейностите включват цялостно обновяване на пространството, като целта е да се подобрят обликът и функционалността на градския център. Това съобщи кметът на общината инж. Иво Цветков, цитиран от БТА.

В рамките на проекта се подменя настилката, обновяват се зелените площи и се предвижда монтирането на нови пейки, кошчета за отпадъци и енергийно ефективно осветление.

След провеждането на традиционния градски панаир през септември в района са засадени 12 нови чинара. При оформянето на пространството е търсена симетрия, а настилката в отделни участъци е съобразена с тази по централната алея.

Предстои и изграждането на нова обществена тоалетна. По думите на кмета крайният срок за приключване на ремонтните дейности е през 2027 г.

Паралелно с обновяването на площада продължава и реконструкцията на стадион "Чавдар“. Проектът е на стойност над 1,7 млн. лева и се финансира от Министерството на младежта и спорта. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и подмяна на трибуните.

Междувременно общината е приключила санирането на осем жилищни блока по Националния план за възстановяване и устойчивост. Финализиран е и ремонтът на сградата на общинската администрация, уточни Цветков.

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