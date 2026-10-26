Семен Новиков и Едмонд Назарян са на полуфинал на Световното по борба

Семен Новиков и Едмонд Назарян се класираха за полуфиналите на Световното първенство по борба в Астана. Двамата български национали постигнаха по три победи и продължават битката за златните медали в класическия стил.

Олимпийският шампион Новиков започна участието си в категория до 87 килограма с туш срещу Латана Сопа от Американска Самоа. След това българинът премина през изключително драматична схватка с Ислам Абасов от Азербайджан.

Новиков губеше с 4:5 само десет секунди преди края, но успя да повали своя съперник и получи две точки. Решителната атака му донесе победа с 6:5 и място на четвъртфиналите.

Там българският национал срещна световния шампион от 2019 година Лаша Гобадзе. Новиков не успя да реализира пренасяне от партер през първата част, но записа точки с избутвания извън тепиха и спечели с 3:0.

Отлично започна и завърналият се след тригодишно отсъствие заради контузии Едмонд Назарян. В категория до 63 килограма той стартира с убедителен успех със 7:0 срещу индиеца Сахил Сахил.

Във втория кръг Назарян се изправи срещу европейския шампион Керем Камал. Българинът имаше превъзходство в оспорваната и продължителна схватка и стигна до победа с 11:6.

На четвъртфиналите Назарян срещна Мохамад Кешткар от Иран. Той се измъкна от трудна ситуация в партер през първата част, а след почивката реализира няколко атрактивни технически действия и се наложи с 8:1.

Абу-Муслим Амаев приключи участието си в категория до 67 килограма. Българският национал победи Сон Мангуан от КНДР с 10:5, но след това отстъпи с 5:7 пред Багдат Сабаз от Казахстан.

Полуфиналите започват след 13:45 часа българско време. По-късно Кирил Милов ще излезе на тепиха в спор за бронзов медал в категория до 97 килограма и може да донесе първото отличие за България от първенството.