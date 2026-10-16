Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Старият едноседалков лифт "Малина - Студенец" в Пампорово, въведен в експлоатация през 1977 г., е заменен с четириседалково съоръжение с откачащи се седалки. Очаква се новият лифт да започне работа през зимния сезон 2026/2027 г.

Старото съоръжение е с дължина около 1350 метра и денивелация от 180 метра. Капацитетът му е 475 души на час, което е значително по-малко в сравнение с предвидените възможности на новия лифт.

Новото съоръжение ще може да превозва до 2000 души на час, с което капацитетът по трасето ще се увеличи повече от четири пъти. Лифтът е оборудван с откачащи се седалки, които позволяват по-ефективна работа на съоръжението.

Проектът предвижда подмяна на 11 от общо 23 стълба по трасето. Новият лифт е преминал тестови период между 1 и 15 октомври 2026 г.

Подмяната е част от обновяването на лифтовата инфраструктура в Пампорово преди началото на зимния туристически сезон. Очаква се увеличеният капацитет да улесни придвижването на туристите между зоните "Малина" и "Студенец".