Над 5300 домакинства в Северна България получиха дърва за огрев.

Над 43 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са предоставени на 5384 домакинства в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП) – Габрово през периода от 1 януари до 30 септември 2026 г., посочи Венцислав Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ в предприятието, предава БТА.

Най-много дърва за огрев са предоставени на домакинства в област Разград. Близо 4100 домакинства са получили над 33 000 пространствени кубически метра от горските и ловните стопанства в региона. Търсенето там е довело до изпълнение на 105 на сто от планираните за годината количества от Държавното горско стопанство (ДГС) – Разград, 93 на сто от Държавното ловно стопанство (ДЛС) „Воден – Ири Хисар“ и 48 на сто от ДГС „Сеслав“.

На второ място по обем на доставките се нарежда област Русе, където 378 домакинства са получили близо 3200 пространствени кубически метра дърва за огрев от ДЛС „Дунав“ – Русе.

В област Силистра 307 домакинства са осигурили отоплението си за зимата с малко над 2500 пространствени кубически метра дърва. В област Габрово 316 семейства са получили заявените 2431 пространствени кубически метра. Най-слаб интерес към услугата е отчетен във Великотърновска област, където близо 2000 кубически метра дърва за огрев са предоставени на 285 домакинства.

С предимство са снабдявани с дърва за огрев хората, включени в съответните списъци на желаещите, както и правоимащите лица с издадени заповеди за социално подпомагане, уточни Георгиев.

Данните за деветте месеца на 2026 г. показват, че снабдяването с дърва за огрев чрез държавните горски и ловни стопанства продължава да се различава съществено по региони. От предприятието посочват, че в районите, в които местното население традиционно се снабдява с дърва от частни фирми, интересът към услугата е по-слаб.

През 2025 г. в обхвата на СЦДП – Габрово са предоставени над 68 000 пространствени кубически метра дърва за огрев на домакинства. Реализираните количества са представлявали 49 на сто от планираните за годината. За сравнение, през 2024 г. продажбите са били близо 90 000 пространствени кубически метра, а през 2023 и 2022 г. са се доближавали до 110 000 пространствени кубически метра годишно.

Северноцентралното държавно предприятие е със седалище в Габрово и стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В състава му влизат 17 териториални поделения – 13 държавни горски стопанства и четири държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии в обхвата на предприятието е 379 023 хектара, от които 246 175 хектара са държавни.