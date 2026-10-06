Горските инспектори установиха незаконна сеч на 110 дървета в района на Самоков

Общо 10 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) са съставили служителите на Регионалната дирекция по горите (РДГ) - София при проверки през изминалата седмица, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Проверките са обхванали 12 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 38 обекта за добив и 156 моторни превозни средства, превозващи дървесина. Инспектирани са още 586 ловци и 95 физически лица.

Сред констатираните нарушения са незаконна сеч, транспортиране на дървесина без необходимите документи, липсващи или неизправни GPS устройства, както и нарушения на правилата при ловната дейност.

При проверките са задържани 31 плътни кубични метра едра строителна дървесина, 4 кубични метра дърва за огрев и три моторни превозни средства.

При инспекция в частна горска територия в района на Самоков са установени 94 отсечени дървета от бял бор и смърч с общ обем 129 плътни кубични метра.

При друга проверка в района, този път в частна земеделска територия, са открити още 16 отсечени дървета от бял бор с обем 9 плътни кубични метра.

В село Говедарци горските служители са установили сеч на седем смърчови дървета без необходимите контролна горска марка и позволително за сеч.

Проверки са извършени и в село Желява и град Костенец. Там са установени нарушения, свързани със заграждане на горска територия и неправилно оформен превозен билет.

РДГ - София продължава засиления контрол върху добива, транспортирането и търговията с дървесина, както и върху спазването на изискванията на ловното законодателство.

От ИАГ припомнят, че през юли агенцията е обявила, че продължава да засилва контрола върху дейностите в горските територии и да предприема мерки срещу незаконните дейности и корупционните практики.

Целта на засиления контрол е да се гарантират законосъобразното управление на горските ресурси, прозрачността в работата на горската администрация и защитата на обществения интерес.