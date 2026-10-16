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ПБ: Намаляването на банковите гаранции за отпадъците трябва да отвори пазара и да свали цените

ПБ: Намаляването на банковите гаранции за отпадъците трябва да отвори пазара и да свали цените
Снимка: БТА

С промените в Закона за управление на отпадъците изискуемите гаранции за организациите за оползотворяване се намаляват наполовина

С промените в Закона за управление на отпадъците се създават условия за по-силна конкуренция, оптимизиране на разходите и потенциално по-ниски крайни цени на редица продукти. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" (ПБ) Стефан Сабрутев пред журналисти в Народното събрание след приемането на второ четене на измененията, с които изискуемите банкови гаранции за организациите за оползотворяване на отпадъци се намаляват наполовина.

Сабрутев определи решението като значителна промяна спрямо досегашния модел на работа в сектора, който според него в продължение на 15 години е концентрирал дейността в ръцете на ограничен брой организации.

"Това не е просто крачка напред, а е огромен скок преди преодоляване на един пазарен модел, който в продължение на 15 години концентрира дейността в ръцете на ограничен брой организации за оползотворяване на отпадъците", добави Сабрутев.

По думите му приетите текстове предвиждат по-голяма прозрачност и засилен институционален контрол, включително възможност за текущи и извънредни проверки от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

"С приемането на промените, на първо място, постигаме по-голяма прозрачност и засилен институционален контрол, предвиждаме възможности за текущи и извънредни проверки от Министерството на околната среда и водите. На следващо място намаляваме наполовина изискуемите гаранции за организациите по оползотворяване, което дава възможност за по-голяма конкуренция и понижаване на цените", каза Сабрутев.

Според депутата реформата премахва съществени административни и финансови пречки пред навлизането на нови организации на пазара. Той подчерта, че намаляването на гаранциите няма да премахне възможностите за контрол върху дейността на компаниите в сектора.

Сабрутев съобщи още, че се подготвя намаляване на таксата за автомобили втора употреба, като предстои МОСВ да предприеме действия в тази посока.

Народният представител от ПБ Весела Момчева-Таун също определи промените като значителна стъпка, която според нея може да доведе до по-голяма конкуренция и по-ниски цени. Тя заяви, че партията си поставя за цел да промени съществуващия модел в управлението на отпадъците.

"Знаем, че картелът и мафията в управлението на отпадъците са големи, но нас не ни е страх и доказваме, че работим последователно да изпълняваме заложените си цели", каза депутатът.

От своя страна народният представител от ПБ Стоян Петров заяви, че партията разглежда промените като част от усилията за ограничаване на разходите на домакинствата. Според него целта е продуктовите такси да бъдат обосновани и съобразени с реалните разходи.

"ПБ реши да се бори с обедняването на хората, а борбата включва пресичане на всички необосновани разходи, декларирани за продуктови такси", заяви Петров.

"С този закон направихме опит продуктовите такси да са обосновани и да бъдат разходноориентирани", допълни той.

Основният ефект, който ПБ очаква от промените, е по-лесен достъп на нови участници до пазара, засилен контрол върху организациите за оползотворяване и ограничаване на разходите, които се отразяват върху продуктовите такси.

 

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