Кои са най-иновативните страни в света?

Швейцария заема първото място в световната класация за иновации с резултат от 66,7 точки. След нея се нареждат Швеция с 63,2 точки и САЩ с 62,3 точки. Южна Корея и Сингапур допълват първата петица, затвърждавайки позициите на утвърдените технологични и научни центрове в Европа, Северна Америка и Азия.

Оценката се основава на данни на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Методологията включва пет основни показателя за вложенията в иновации: институционална среда, човешки капитал и научни изследвания, инфраструктура, развитие на пазарите и бизнес среда. Отделно се отчитат резултатите в областта на знанията и технологиите, както и творческите постижения.

Европа запазва силни позиции

Европейските държави заемат 14 от първите 25 места в класацията, като шест от тях са сред първите десет. Всички тези страни са с високи доходи, което е свързано с наличието на развити научни институции, квалифицирани кадри и значителни икономически ресурси.

Според доклада на Европейската комисия за иновациите през 2026 г. резултатите на ЕС се подобряват устойчиво от 2019 г. насам. Въпреки това СОИС откроява няколко области, в които Европа все още среща затруднения. Сред тях са превръщането на научните разработки в бързоразвиващи се предприятия, осигуряването на капитал за разширяване на бизнеса и повишаването на производителността.

Китай постига повече с наличните ресурси

Азиатските икономики показват различни модели на развитие. Южна Корея е на четвърто място, Сингапур заема петата позиция, а Китай се нарежда десети с 57 точки. Така китайската икономика изпреварва Германия, Япония и Франция.

Особено показателна е разликата между вложените ресурси и постигнатите резултати в Китай. Страната е на 22-ро място по инвестиции в иновации, но достига петата позиция по крайни резултати. Това показва, че способността ѝ да превръща наличните ресурси в технологични и други постижения е значителна.

Сред икономиките със средни доходи, които са подобрили осезаемо позициите си от 2013 г. насам, са Индия, Виетнам, Филипините и Индонезия.

Богатите държави не винаги постигат най-добри резултати

Някои развити икономики от Персийския залив продължават да работят върху по-ефективното използване на средствата, вложени в иновации. Обединените арабски емирства заемат 25-о място, а Саудитска Арабия, Катар и Кувейт също отбелязват напредък през 2026 г.

Въпреки добрите институционални условия, развитата инфраструктура и наличието на инвестиционен капитал, тези държави имат възможност да подобрят превръщането на вложените средства в научни, технологични и творчески постижения. Според СОИС именно ефективността на този процес е сред важните фактори за бъдещото им развитие.

Северна Америка води при инвестициите в изкуствен интелект

САЩ заемат трето място в общата класация, а Канада е на 16-а позиция. Двете държави са сред икономиките с високи доходи и имат водеща роля в развитието на технологичния сектор.

През първата половина на 2026 г. Северна Америка е привлякла 86% от световния обем на рисковия капитал, насочен към изкуствения интелект. Това подчертава концентрацията на инвестициите в региона и силните позиции на американската технологична индустрия.

Данните показват, че навлизането на новите технологии в повече държави не означава автоматично, че те могат да се присъединят към водещите иновационни икономики.

В перспектива конкурентоспособността ще зависи не само от размера на инвестициите, но и от способността на държавите да превръщат научните изследвания, човешкия капитал и финансовите ресурси в конкретни технологични, икономически и творчески резултати.