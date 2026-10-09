"Прогресивна България" внася предложения по Закона за бързите кредити

Днес изтича крайният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит. Парламентарната група на "Прогресивна България" ще внесе свои предложения по законопроекта, заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов на брифинг в Народното събрание.

"Днес изтича последният срок за предложение между първо и второ четене за Закона за потребителския кредит. По-късно предстои да внесем нашите предложения", каза Проданов.

Двете стратегически цели на "Прогресивна България" са да изсветлят този сектор и да защитят потребителите. "На първо място законът установява задължение на всеки кредитор да прави цялостна оценка на кредитоспособността на всеки потенциален длъжник, но ако не го направи това не водеше до някаква сериозна санкция. Това, което се случваше, много често беше, че тези проверки на кредитния статус бяха фиктивни. На хора, които не можеха да покриват тези кредити, се отпускаха такива", каза председателят на Комисията по бюджет и финанси.

Константин Проданов посочи, че Комисия за защита на потребителите (КЗП) ще има две задължения. Тя ще подържа регистар за неравноправните клаузи и ще следи за системни нарушения.