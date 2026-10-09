"Прогресивна България" внася предложения по Закона за бързите кредити

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- Преди 8 часа
Днес изтича крайният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит. Парламентарната група на "Прогресивна България" ще внесе свои предложения по законопроекта, заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов на брифинг в Народното събрание.
"Днес изтича последният срок за предложение между първо и второ четене за Закона за потребителския кредит. По-късно предстои да внесем нашите предложения", каза Проданов.
Двете стратегически цели на "Прогресивна България" са да изсветлят този сектор и да защитят потребителите.
"На първо място законът установява задължение на всеки кредитор да прави цялостна оценка на кредитоспособността на всеки потенциален длъжник, но ако не го направи това не водеше до някаква сериозна санкция. Това, което се случваше, много често беше, че тези проверки на кредитния статус бяха фиктивни. На хора, които не можеха да покриват тези кредити, се отпускаха такива", каза председателят на Комисията по бюджет и финанси.
Константин Проданов посочи, че Комисия за защита на потребителите (КЗП) ще има две задължения. Тя ще подържа регистар за неравноправните клаузи и ще следи за системни нарушения.
Финансовите институции, които не са банки, ще продължат да работят при регистрационен, а не при лицензионен режим. Предвижда се обаче по-строг контрол върху дейността им чрез задължително взаимодействие между Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Българската народна банка (БНБ).
"Въвеждаме императивна връзка между КЗП и БНБ - при установяване на системни нарушения КЗП ще трябва в срок да изпрати уведомление до БНБ с искане за деригстрация на системния нарушител. БНБ ще трябва също да отговори в срок за предприетите действия“, коментира Проданов.
Друга промяна предвижда допълнителни гаранции за потребителите срещу изпадането в дългова спирала. За целта ще бъде въведена изрична дефиниция на предсрочната изискуемост на кредита.
"Въвеждаме изрична дефиниция на това какво е предсрочна изискуемост, когато един кредит от просрочен става предсрочно изискуем. Тук ще въведем два критерия - да има поне две забавени месечни вноски и 30 дена предизвестие", каза депутатът.
Предвижда се да бъде възстановен изричният текст, според който лихвата при забава по просрочени кредити не може да надхвърля законната лихва. По данни от представеното обяснение тя в момента е малко над 10%.
Предложенията предвиждат и ограничаване на допълнителните разходи за потребителите, като се изключва възможността кредиторите да изискват или получават такси и възнаграждения за дейности, които са част от обичайния процес по обработка на кредита.