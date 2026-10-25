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Няма избрани прокурори за ВСС на първия тур, предстои балотаж

Няма избрани прокурори за ВСС на първия тур, предстои балотаж

Заради липсата на избрани кандидати се налага провеждането на втори тур на 25 октомври, когато прокурорите в страната отново ще упражнят правото си на глас

Нито един от кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от прокурорската квота не успя да събере необходимата подкрепа на проведения избор. Това съобщиха от Избирателната комисия след приключване на гласуването.

Заради липсата на избрани кандидати се налага провеждането на втори тур на 25 октомври, когато прокурорите в страната отново ще упражнят правото си на глас.

В надпреварата за места във ВСС участваха общо 25 кандидати. Право на глас имаха 1567 прокурори, като до урните са отишли 1363 от тях. Това означава избирателна активност от близо 87%.

Гласуването се проведе изцяло с хартиени бюлетини в 29 секции на територията на страната. Те бяха разположени в градовете, в които се намират окръжните съдилища.

Преброяването на гласовете премина под видеонаблюдение. Отварянето на избирателните кутии, проверката на действителността на бюлетините и изготвянето на протоколите се извършваха при видеозаснемане.

Процедурата можеше да бъде проследена в реално време чрез интернет страниците на Висшия съдебен съвет и Българската телеграфна агенция.

От Избирателната комисия уточниха, че решението за резултатите от проведения избор подлежи на обжалване.

Изборът на представители на прокурорите е част от процедурата по формиране на новия състав на ВСС, в който участват членове, излъчени от Народното събрание, съдиите, прокурорите и следователите.

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