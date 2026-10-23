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Новият и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова встъпва в длъжност

Новият и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова встъпва в длъжност

Тя заменя Ваня Стефанова

Досегашният заместник-главен прокурор Магдалена Лазарова влиза в длъжност като изпълняващ функциите главен прокурор за период от 6 месеца.

Тя бе избрана на поста след пленум Висшият съдебен съвет (ВСС). Министърът на правосъдието Николай Найденов не присъства на заседанието. Тя беше избрана със 17 гласа "за" срещу 2 "против".

На 22 октомври изтече шестмесечният срок, в който зам. главният прокурор Ваня Стефанова изпълнява временно функциите на главен прокурор. Тя беше определена за такава на 22 април т.г.

Според чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт при предсрочно прекратяване или при изтичане на мандата на председателите на ВКС и ВАС или на главния прокурор, се определя и.ф. ръководител за не повече от 6 месеца, независимо дали е имало прекъсване в изпълнението на функциите.

Коя е Магдалена Лазарова?

Магдалена Лазарова е завършила право в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Професионалният ѝ път в съдебната система започва през 1998 г. като младши прокурор в Районната прокуратура в Благоевград, където впоследствие работи и като прокурор.

Между 2003 и 2011 г. е част от Окръжната прокуратура в Благоевград, след което продължава кариерата си в Софийската апелативна прокуратура. Там заема и длъжността заместник административен ръководител.

През 2012 г. Народното събрание я избира за член на Висшия съдебен съвет. След изтичането на мандата ѝ през 2017 г. Лазарова става съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

След закриването на специализираното правосъдие продължава да правораздава в Софийския апелативен съд.

Ако Прокурорската колегия одобри кандидатурата ѝ, заместниците на Борислав Сарафов отново ще бъдат двама. Другият заместник главен прокурор е Ваня Стефанова.

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