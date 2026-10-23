Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

Руският президент Владимир Путин заяви, че териториите в Източна Украйна, към които Москва предявява претенции, са "исторически руски земи". Изказването му поставя допълнителен акцент върху териториалния въпрос в преговорите за прекратяване на войната, съобщи Ройтерс.

Путин посочи, че Русия е готова да възобнови тристранните преговори с Украйна и САЩ, но подчерта, че целта им трябва да бъде постигането на окончателно мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня.

"Русия е готова да възобнови тристранните преговори с Украйна и Съединените щати, но с цел постигане на окончателно мирно споразумение, а не на краткотрайно прекратяване на огъня", заяви руският държавен глава в интервю за държавната телевизия.

Според Путин разговорите трябва да обхванат гаранциите за сигурност както за Украйна, така и за Русия, както и по-широките въпроси, свързани със сигурността в Европа.

"Целта на тези разговори ще бъде да се разгледа въпросът за гаранциите за сигурност както за Украйна, така и за Русия (...) в рамките на окончателно споразумение, а не след някаква кратка пауза в бойните действия", каза Путин.

С изказването си руският президент очерта позицията на Москва, че бъдещите преговори трябва да доведат до цялостно споразумение, което да урежда не само бойните действия, но и въпросите на сигурността. Той не посочи допълнителни подробности за възможните условия на подобно споразумение.