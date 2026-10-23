Почина легендата на Холивуд Том Скерит

Американският актьор Том Скерит, оставил ярка следа в Холивуд с ролите си в култовите филми „Топ Гън“ и „Пришълецът“, е починал на 93-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от семейството му, което съобщи, че актьорът е издъхнал в сряда от естествена смърт.

В емоционално изявление близките му си спомниха за човека зад известните филмови образи.

„Докато светът познаваше Том чрез забележителната му актьорска кариера, ние го познавахме с чувството му за хумор, любознателността, мъдростта, щедростта и любовта, която носеше в живота ни“, посочват от семейството.

Те подчертават, че Скерит е ценял творчеството, въображението и разказването на истории. Сред важните за него каузи били подкрепата за военните ветерани, опазването на природата и насърчаването на хората да изразяват себе си.

От „Пришълецът“ до „Топ Гън“ – ролите, които го превърнаха в легенда

Том Скерит остава в историята на киното с участието си в едни от най-разпознаваемите холивудски продукции.

През 1979 г. той влиза в ролята на капитан Далас в научнофантастичния хорър „Пришълецът“ на режисьора Ридли Скот, където си партнира със Сигорни Уивър.

Седем години по-късно актьорът се появява в „Топ Гън“ като командир Майк „Вайпър“ Меткалф – опитния инструктор на младия пилот, изигран от Том Круз.

Сред другите му запомнящи се участия са филмите „MASH“, „Стоманени магнолии“, „Там тече река“, „Точката на пречупване“ и „Зона на здрача“.

През 1977 г. Скерит участва в драмата „The Turning Point“, получила 11 номинации за наградите „Оскар“, а през 1992 г. си партнира с Брад Пит във филма „Там тече река“ на Робърт Редфорд.

Шест десетилетия пред камерата и престижна награда „Еми“

Кариерата на Том Скерит обхваща повече от 60 години, през които той работи както в киното, така и в телевизията.

Едно от най-големите му професионални признания идва през 1993 г., когато печели награда „Еми“ за най-добър главен актьор в драматичен сериал за ролята си в „Picket Fences“.

През годините се появява и в популярни телевизионни продукции като „Уил и Грейс“ и „Cheers“.

През 2013 г. прави дебюта си на Бродуей в сценична адаптация на романа „Време да убиваш“ на Джон Гришам.

Дори в напреднала възраст Скерит продължава да работи. Последната му екранна роля е в уестърна „Broke“ от 2025 г.

Актьорът, който помагаше на младите таланти

Извън снимачната площадка Том Скерит посвещава част от времето си на подкрепата за следващото поколение творци.

Той е сред съоснователите на TheFilmSchool в Сиатъл – организация, която подпомага развитието на млади режисьори, сценаристи и разказвачи на истории.

През 2022 г. актьорът получава почетната награда „Мери Пикфорд“ на Международната пресакадемия за изключителния си принос към развлекателната индустрия.

В интервю през 2020 г. Скерит признава, че винаги е бил срамежлив по природа, а актьорската професия му е помогнала да преодолее притеснението си.

С повече от шест десетилетия на сцената и пред камерата Том Скерит оставя след себе си богата филмография и образи, които продължават да бъдат част от историята на американското кино.