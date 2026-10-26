Диана Дамянова: Ниската избирателна активност засяга 500-600 хиляди души, които не са отишли да гласуват

„Ниската избирателна активност според мен засяга 500-600 хиляди души, които не са отишли да гласуват". Това коментира пред БТВ Диана Дамянова, PR експерт.

"Имаме и две политически сили, които отказаха да гласуват. Вестта за смъртта на Борисов и Пеевски е твърде рано обявена. Защото, ако те успяват да си подредят електората - особено Пеевски, значи все пак имат контрол върху бившия си електорат“, каза тя.

„Тази кампания беше изцяло негативна. Тя беше „Не гласувайте!“. Тя беше такава, която в България не работи. Това от 40 години вече го въртим“, посочи тя.

„През 2016 година гласуваха почти 4 милиона души на президентските избори, на първи тур. През 2021 година гласуваха 2,5 милиона. Президентските избори са любимите избори на българите - особено първият тур на президентските избори е нещо, което българите обичат да правят. Разбират го, харесват си хората, следят ги и така нататък. Обикновено на втория тур се явяват по-малко хора, отколкото на първия тур на президентските избори“, коментира социологът Андрей Райчев.

„В този смисъл да оставиш да се въргаля възрастна жена по улицата е невъзможно. Така че стана една такава комбинация, към която трябва да добавим и това, че изборите изглеждаха абсолютно предрешени. Те са като първия етап във Формула 1 – важно е как ще се подредят, а не кой ще победи в съответното състезание. И цялата тази комбинация, плюс ненавистта на българите към политическата класа, доведе до това, така ми се струва“, смята Диана Дамянова.