Новини
Търси
Подкаст
Политика

Диана Дамянова: Ниската избирателна активност засяга 500-600 хиляди души, които не са отишли да гласуват

Диана Дамянова: Ниската избирателна активност засяга 500-600 хиляди души, които не са отишли да гласуват

Обикновено на втория тур се явяват по-малко хора, отколкото на първия тур на президентските избори, каза Андрей Райчев

Ниската избирателна активност според мен засяга 500-600 хиляди души, които не са отишли да гласуват". Това коментира пред БТВ Диана Дамянова, PR експерт.

"Имаме и две политически сили, които отказаха да гласуват. Вестта за смъртта на Борисов и Пеевски е твърде рано обявена. Защото, ако те успяват да си подредят електората - особено Пеевски, значи все пак имат контрол върху бившия си електорат“, каза тя. 

„Тази кампания беше изцяло негативна. Тя беше „Не гласувайте!“. Тя беше такава, която в България не работи. Това от 40 години вече го въртим“, посочи тя.

„През 2016 година гласуваха почти 4 милиона души на президентските избори, на първи тур. През 2021 година гласуваха 2,5 милиона. Президентските избори са любимите избори на българите - особено първият тур на президентските избори е нещо, което българите обичат да правят. Разбират го, харесват си хората, следят ги и така нататък. Обикновено на втория тур се явяват по-малко хора, отколкото на първия тур на президентските избори“, коментира социологът Андрей Райчев.

В този смисъл да оставиш да се въргаля възрастна жена по улицата е невъзможно. Така че стана една такава комбинация, към която трябва да добавим и това, че изборите изглеждаха абсолютно предрешени. Те са като първия етап във Формула 1 – важно е как ще се подредят, а не кой ще победи в съответното състезание. И цялата тази комбинация, плюс ненавистта на българите към политическата класа, доведе до това, така ми се струва“, смята Диана Дамянова.

Още по темата

Малко под 43 хиляди гласа делят Йотова от Гюров

Малко под 43 хиляди гласа делят Йотова от Гюров

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Йотова-Вълчев водят на изборите в Турция с над 55 %

Йотова-Вълчев водят на изборите в Турция с над 55 %

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Водещи

В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

  • Преди 38 минути
4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

  • Преди 39 минути