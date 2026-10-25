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Дронове удариха промишлен обект в Русия, петима работници пострадаха

Дронове удариха промишлен обект в Русия, петима работници пострадаха
БТА/АП

Атаката е извършена в Пермския край, а на място са изпратени екипи на спешните служби. Засега няма информация за мащаба на щетите

Петима работници са пострадали при атака с дронове срещу промишлен обект в руския Пермски край. Това съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Губернаторът на региона Дмитрий Махонин потвърди, че при нападението е засегнат промишлен обект, без да уточни какъв е той и какви поражения са нанесени.

По думите му непосредствено след инцидента на място са пристигнали екипи на спешните служби, които са оказали необходимата медицинска помощ на пострадалите.

Към момента не се съобщава какво е състоянието на петимата работници, нито дали някой от тях е настанен в болница.

Местните власти не са предоставили подробности за характера и мащаба на материалните щети.

Засега няма информация кой е извършил атаката.

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