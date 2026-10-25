Ново изискване може да забави гласуването на българите във Великобритания

Българите във Великобритания упражняват правото си на глас на днешните президентски избори при увеличен брой избирателни секции, но и при ново изискване, което може да доведе до забавяне на изборния процес, съобщава БНТ.

В Лондон са разкрити общо 28 секции, като четири от тях се намират в българското посолство, а останалите 24 са разположени на други места в британската столица.

По две избирателни секции са организирани в районите Баркинг, Палмърс Грийн и Стратфорд, където живеят едни от най-големите български общности.

Очаква се увеличеният брой секции да улесни достъпа на сънародниците ни до гласуването и да намали натоварването на отделните изборни помещения.

Промяна в процедурата обаче поражда опасения от забавяне. Според новото изискване избирателите трябва да попълват необходимите декларации непосредствено пред секционната избирателна комисия.

Досега документите можеха да бъдат подготвени предварително, извън изборната секция.

В по-просторните помещения новата организация не се очаква да създаде сериозни затруднения, но в по-малките секции има риск от струпване на хора и по-бавно преминаване през процедурата.

По данни, цитирани от БНТ, предварително желание да гласуват във Великобритания са заявили около 5800 български граждани.