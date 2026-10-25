Новини
Търси
Подкаст
Политика

Ново изискване може да забави гласуването на българите във Великобритания

Ново изискване може да забави гласуването на българите във Великобритания
Pixabay

В Лондон са разкрити общо 28 избирателни секции, а близо 5800 български граждани са заявили предварително желание да гласуват във Великобритания

Българите във Великобритания упражняват правото си на глас на днешните президентски избори при увеличен брой избирателни секции, но и при ново изискване, което може да доведе до забавяне на изборния процес, съобщава БНТ.

В Лондон са разкрити общо 28 секции, като четири от тях се намират в българското посолство, а останалите 24 са разположени на други места в британската столица.

По две избирателни секции са организирани в районите Баркинг, Палмърс Грийн и Стратфорд, където живеят едни от най-големите български общности.

Очаква се увеличеният брой секции да улесни достъпа на сънародниците ни до гласуването и да намали натоварването на отделните изборни помещения.

Промяна в процедурата обаче поражда опасения от забавяне. Според новото изискване избирателите трябва да попълват необходимите декларации непосредствено пред секционната избирателна комисия.

Досега документите можеха да бъдат подготвени предварително, извън изборната секция.

В по-просторните помещения новата организация не се очаква да създаде сериозни затруднения, но в по-малките секции има риск от струпване на хора и по-бавно преминаване през процедурата.

По данни, цитирани от БНТ, предварително желание да гласуват във Великобритания са заявили около 5800 български граждани.

Още по темата

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

Сигурността по време на вота: МВР следи от близо изборния ден

Сигурността по време на вота: МВР следи от близо изборния ден

Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни

Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни

Кандев: Излезте и гласувайте

Кандев: Излезте и гласувайте

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Водещи

Меси не спаси Интер Маями при загуба от Ню Йорк Ред Булс

Меси не спаси Интер Маями при загуба от Ню Йорк Ред Булс

  • Преди 1 минута
Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

  • Преди 13 минути
С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

  • Преди 18 минути
Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

  • Преди 20 минути
Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

  • Преди 23 минути
Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

  • Преди 27 минути
ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

  • Преди 32 минути
Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

  • Преди 41 минути
UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

  • Преди 42 минути
Румен Радев: Излезте и гласувайте

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

  • Преди 50 минути
Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

  • Преди 54 минути
Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди