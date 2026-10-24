COVID-19 продължава да циркулира и крие риск за уязвимите групи, предупреди инфекционист

Забавянето на доставките на противогрипни ваксини е притеснително, но до края на октомври и началото на ноември се очаква наличностите да бъдат попълнени. Това заяви специалистът по инфекциозни и вътрешни болести проф. д-р Георги Попов в ефира на предаването "Събуди се".

По думите му част от хората вече търсят възможности за имунизация в съседни държави, включително Гърция, където ваксини се поставят и в аптеките. На 22 октомври са пристигнали 150 хил. дози, предназначени за програмите за ваксинация на възрастни хора. Назалните ваксини за деца са доставени около 5 октомври, а останалите препарати се очакват между 9 и 13 октомври, посочи лекарят.

Според проф. Попов имунизацията през ноември все още е навременна, тъй като през последните години грипните пикове се изместват към втората половина на януари и февруари.

"Не е късно ваксината да бъде поставена през ноември, защото през последните години се наблюдава известно изместване на сезонните грипни пикове към втората половина на януари и февруари", каза лекарят.

Той уточни, че поставянето на ваксина през януари вече може да бъде закъсняло, тъй като по това време грипният вирус обикновено циркулира активно в страната. Професорът обърна внимание и на необходимостта да се спазват правилата при закупуването, транспортирането и съхранението на препаратите.

"Закупуването, транспортирането и поставянето на ваксината имат своите специфики и трябва да се спазват правилата за съхранение", отбеляза той.

Попов допуска, че тази година грипният сезон може да започне малко по-рано, както и пикът на заболеваемостта да настъпи преди обичайното време. Според него обаче това не е повод за сериозно притеснение.

По думите му по-високият обхват на ваксинацията ограничава разпространението на вируса сред населението и осигурява по-добра защита за уязвимите групи.

Сред хората, за които имунизацията е особено важна, са възрастните, децата и пациентите с понижен имунитет. Проф. Попов препоръчва ваксинация най-вече за деца, които често боледуват и посещават ясли, детски градини или начално училище.

"Със сигурност бих препоръчал ваксинация на деца, които често боледуват и посещават детски ясли, детски градини или начално училище. За по-здравите деца, които са закалени и имат сравнително добър имунитет, може и да се изчака", обясни професорът.

Грипният вирус се променя непрекъснато, което означава, че щамовете, циркулирали през предходния сезон, може да се различават от тези, които ще се разпространяват през декември. Попов обясни, че Световната здравна организация разполага с Глобална система за контрол и наблюдение на грипа, която следи разпространението на вирусите и прогнозира кои щамове ще бъдат активни през следващите сезони.

По думите му грипният вирус циркулира през цялата година, но извън епидемичните периоди случаите са единични. Важното е по време на сезонния пик населението да има изграден имунитет срещу разпространяващите се щамове.

"Но това е целогодишен вирус. Не го срещаме само от декември до март — той циркулира през цялата година, но под формата на спорадични единични случаи. Въпросът е по време на епидемичния подем да има вирус, с който голяма част от населението вече се е срещала, за да не се заразят много деца, а оттам и възрастните хора и другите уязвими групи", допълни той.

Класическите симптоми на грипа включват внезапно начало на заболяването, главоболие, висока температура, болки в гърлото, хрема и кашлица. Възможни са и усложнения, предупреди инфекционистът.

Според него тазгодишният грипен вирус е малко по-заразен, но не протича по-тежко. Това означава, че може да се разболеят повече хора, но в повечето случаи заболяването няма да бъде тежко.

Попов подчерта, че грипът не се лекува с антибиотици. Те се използват единствено при развитие на усложнения.

По думите на лекаря COVID-19 все още се разпространява, като в момента е по-активен от грипа. Настоящите варианти обаче обикновено причиняват по-леки симптоми, които могат да включват дразнене в гърлото и лека хрема, без задължително да има повишена температура.

Попов предупреди, че въпреки по-лекото протичане вирусът продължава да представлява риск за хронично болните, малките деца, възрастните хора и бременните.

"Естествено, проблем има за рисковите групи - хронично болните, малките деца, възрастните хора и бременните. Пораженията, въпреки лекото протичане, не са по-леки от тези при класическия COVID-19, който имахме преди пет-шест години. Отново има увреждания на сърдечносъдовата система, главно на съдовете, както и неврологични увреждания, които никак не са за подценяване", обясни той.

По повод регистрирания във Франция случай на заразен с вируса Шамонда пациент проф. Попов посочи, че подобни случаи са редки. Заболяването засяга едрия рогат добитък, а предаването става чрез мушички.

Инфекционистът коментира и птичия грип, при който е възможно предаване от животно на човек. По думите му досега не е установено заразен човек да е предал вируса на друг човек.

Във връзка с предстоящото гласуване Попов призова гражданите да спазват основните противоепидемични мерки. Хората с леки симптоми трябва да носят маски и да използват дезинфектанти, а при по-сериозни признаци на заболяване е по-добре да останат у дома.

Сред препоръките са да се избягват струпвания пред изборните секции, помещенията да се проветряват редовно, а маските и дезинфектантите да се използват както от хората със симптоми, така и от тези, които искат да се предпазят от заразяване.