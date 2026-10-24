Ясно и слънчево в планините, температурите са между 2 и 6 градуса

Условията в планините са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите във високите части са между 2 и 6 градуса, а времето е ясно и слънчево. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти в планините, допълниха от ПСС.

В по-голямата част от страната днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Преди обяд в низините и котловините видимостта ще остане намалена. Вятърът ще бъде слаб, предимно от изток-югоизток.

Дневните температури ще се повишат слабо, като максималните стойности ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София се очаква температурата да достигне около 17 градуса.