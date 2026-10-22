Първи случай на вируса "Шамонда" при човек в Европа

Франция съобщи за първия регистриран случай на заразяване на човек с вируса Шамонда (Shamonda), който досега е бил откриван единствено при животни. Пациентът е починал в началото на октомври, но здравните власти подчертават, че към момента няма установен риск за населението, предаде Ройтерс.

Вирусът се разпространява чрез ухапвания от дребни кръвосмучещи насекоми и засяга предимно едрия рогат добитък. Според Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH) той е установяван също при коне, алпаки, овце и кози.

Европейските здравни власти следят ситуацията

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) обяви, че наблюдава внимателно развитието на случая и работи съвместно с френските власти за изясняване на обстоятелствата около заразяването.

„Следим отблизо ситуацията след съобщението на Франция за първата в света инфекция с вируса Шамонда при човек – заболяване, което досега е засягало единствено животни“, посочват от институцията.

Според първоначалните данни пациентът вероятно се е заразил в Източна Франция, където вирусът е циркулирал сред животните през пролетта и лятото на тази година.

Заразеният е починал в началото на октомври. От ECDC уточняват, че той е бил лекуван от тежко заболяване, което го е правело по-податлив на инфекции в сравнение с останалото население.

Все още не е установено дали вирусът Шамонда е причинил смъртта или е допринесъл за нея. Продължава и разследването на точния механизъм на заразяване.

Френските здравни власти уверяват, че въз основа на наличната научна информация към момента не е идентифицирана заплаха за общественото здраве.

Вирусът вече е открит в редица европейски държави

Шамонда е идентифициран за първи път в Нигерия през 60-те години на миналия век. Присъствието му в Европа е потвърдено за първи път в края на юли 2026 г. след генетични изследвания на болни говеда в Южна Германия, Швейцария и Източна Франция.

Според френския седмичен бюлетин за наблюдение на здравето на животните вирусът е установен и в Австрия, Белгия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и британския остров Джърси.

Разпространението му предизвиква притеснения и сред животновъдите заради сериозните икономически последици.

Проучване, проведено в девет френски млечни ферми, показва, че производството на мляко е намаляло с до 75% в засегнатите стада.

По информация на Световната организация за здравеопазване на животните към момента няма налични на пазара ваксини срещу вируса Шамонда.

Европейските здравни институции продължават да оценяват потенциалните рискове за хората и да изследват обстоятелствата около първия потвърден случай на заразяване.