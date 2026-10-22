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Над 3 тона канабис са иззети в страната през септември

Над 3 тона канабис са иззети в страната през септември
БТА

Задържани са 808 души

Общо 3130 кг канабис са задържани в периода от 1 до 30 септември, показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на престъпления, свързани с наркотици и незаконна миграция, съобщават от прокуратурата. 

Задържаните за престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества през месец септември 2026 г. са 808 души. Проведени са 554 специализирани полицейски операции, като са образувани 770 досъдебни производства. Разкрити са и 30 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества. 

При едно от разследванията служители на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП) са установили в землището на с. Драгуш нива с насадени 157 зелени растения, които при полеви наркотест реагират положително на канабис. Общото им тегло е 236 кг. 

На 1 септември служители на ОД на МВР-Пазарджик са спрели за проверка джип, в който са пътували двама души с криминални регистрации. В превозното средство са открити четири полиетиленови туби с кафеникава течност, като при извършените полеви тестове съдържанието е реагирало положително на амфетамин. При последвало претърсване на имот, обитаван и стопанисван от двете лица, е установена лаборатория за производство на синтетични наркотици. На място са открити и три кашона със суха зелена листна маса, която при тест е реагирала на марихуана. Общото количество на иззетите наркотични вещества е около 28 кг амфетамин и 35 кг марихуана.  

По линия на противодействието на незаконната миграция през септември 2026 г. са проведени 391 специализирани операции и са задържани 16 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни. Новообразуваните досъдебни производства са 28. Задържаните за трафик на мигранти са 69 души.

На 20 септември в землището на с. Ясна поляна, община Приморско, патрул на ГДГП е опитал да спре за проверка микробус с чужда регистрация, идващ от Приморско. Водачът на автомобила - грузинец, не се е подчинил на подадения сигнал и е продължил движението си. След предприето кратко преследване, автомобилът е спрян. В товарното му отделение са установени 24-ма без документи за самоличност, представящи се за граждани на Афганистан. Установено е, че мигрантите са влезли в страната от Турция.

През септември 2026 г. са влезли в сила 306 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 73 за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната, посочват още от МВР.

Увеличение на разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества през периода 1–31 август 2026 г. – 52 при 37 разкрити през юли – отчетоха от специализираното междуведомствено звено през септември. Образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества, бяха 891 при 827 през юли 2026 г., а задържаните – общо 852 души.

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