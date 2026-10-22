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Син причинил тежка черепно-мозъчна травма на майка си в "Люлин", оставиха го в ареста

Син причинил тежка черепно-мозъчна травма на майка си в "Люлин", оставиха го в ареста
БТА

Жената е с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив. Според прокуратурата насилието е извършено на 18 октомври в апартамент в София

23-годишен мъж остава в ареста, след като е обвинен в причиняване на тежка телесна повреда на собствената си майка в София. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според държавното обвинение инцидентът е станал на 18 октомври в апартамент в столичния квартал "Люлин 5“. Мъжът е обвинен, че е нанесъл удари в областта на главата на майка си, вследствие на които тя е получила тежки наранявания.

Жената е със закрита черепно-мозъчна травма, масивен оток на меките тъкани, многофрагментно счупване на лявата теменна кост и кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка.

От прокуратурата уточняват, че деянието е извършено в условията на домашно насилие.

За престъплението законът предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Първоначално обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа. Впоследствие наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража“.

Съдът е уважил искането и е постановил мъжът да остане в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за състоянието на пострадалата жена.

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