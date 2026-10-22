Ерол Мюмюн излезе от районното управление, МВР посочи причината за отвеждането му

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Районното управление на МВР, след като по-рано днес беше отведен от кабинета си в общинската администрация. Пред журналисти той заяви, че действията на полицията са свързани със сигнал за оказван натиск върху бивша служителка на общината.

По думите му става въпрос за бившата управителка на общинското предприятие "Обредни дейности“, която е била дисциплинарно уволнена заради неизпълнение на служебните си задължения. Мюмюн твърди, че впоследствие жената е завела дело, което е загубила на две съдебни инстанции.

"Става въпрос за някакъв сигнал от някаква служителка, на която аз съм оказал някакъв натиск през 2024 г. та да напусне работа“, коментира кметът.

Той припомни, че през септември по сигнал на същата служителка за предполагаем натиск са били задържани един от заместник-кметовете и секретарят на общината.

Мюмюн разказа, че тази сутрин полицейски служители са го отвели от работния му кабинет, като първоначално му било обяснено, че ще бъде задържан за 24 часа.

По негови думи е извършено и претърсване на дома му, при което е присъствала дъщеря му, останала вкъщи поради заболяване.

"Това е поредният епизод на полицейския натиск, на полицейската репресия“, заяви Ерол Мюмюн.

От Областната дирекция на МВР в Кърджали обясниха, че кметът е бил отведен за снемане на обяснения по образувана преписка след продължително неявяване. От полицията уточниха, че по време на процедурата правото му на придвижване е било временно ограничено.

Докато Мюмюн се намираше в полицейското управление, пред сградата се събраха общински съветници, кметове от региона и народните представители от ДПС Байрям Байрям и Айтен Сабри.

Към момента няма информация за повдигнато обвинение срещу кмета във връзка с днешното му отвеждане.