Новини
Търси
Подкаст
Общество

ВАС реши: Разширява кариерата край село Боснек, жителите плащат разходите по делото

ВАС реши: Разширява кариерата край село Боснек, жителите плащат разходите по делото
Снимка: БТА

Хората са сезирали ДАНС и Румен Радев с изследвания, че има риск за язовир "Студена"

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек. Магистратите отхвърлиха и предложението на адвоката на жителите - делото да се отнесе до Европейския съд, съобщи БНТ.

Като губеща страна четиримата жалбоподатели трябва да платят разходите по делото, както и хонорара на адвоката на фирмата ИНМАТ за момента, възлизащ на 5500 евро.

От инициативния комитет ще подготвят жалба до Европейския съюз. Вече са изпратени и спешни жалби до ДАНС и министър-председателя на България.

В тях са приложени резултати от специализирани сателитни радарни изследвания, които показват потенциалните рискове за язовир „Студена“, ако кариерата бъде разширена. Според жителите на околните села основен проблем е липсата на представена независима комплексна оценка на въздействията от кариерните взривове и неизясненото значение на установените чрез сателитните изследвания деформационни индикации.

В писмото до премиера се казва, че жителите на селата Боснек, Струдена и Старо село настояват за личната му ангажираност, конкретна междуведомствена координация и среща с представители на инициативната група.

Настояват за проверка от независими компетентни специалисти, ясна отговорност и резултат, както и за незабавни действия по законосъобразно временно преустановяване на новите кариерни процедури и реализацията на вече одобрените инвестиционни предложения. Очакват от компетентните органи спешно да изяснят потенциалните рискове за язовир „Студена“.

Жителите са категорично против разширението на кариерата край с. Боснек. Докато траеше делото то беше спряно. Пред съда жалбоподателите настояваха да се преразгледа доклада по ОВОС. Според тях той е непълен и не отразява проблемите, които могат да настъпят, ако кариерата бъде разширена.

Илинда Евтимова от инициативния комитет разказа, че са искали и експертиза от хидрогеолог, но той се е изказал положително за разширението, защото според него взривовете няма да повлияят нито на карстовите извори, нито на язовирната стена.

В крайна сметка съдът в Перник взима решение, че жалбата е неоснователна. От комитета подават нова във ВАС и делото е насрочено за декември.

По молба на фирмата-инвеститор – ИНМАТ, обаче делото е изтеглено 3 месеца по-рано, което е прецедент.

Становището на ВАС, с което магистратите отхвърлят жалбата е написано за две седмици при законов срок от един месец.

Още по темата

Багерист загина при падане от скала в кариера в Клокотница

Багерист загина при падане от скала в кариера в Клокотница

Багерист загина, след като пропадна с машината си в наводнен изкоп край Лозен

Багерист загина, след като пропадна с машината си в наводнен изкоп край Лозен

След проверка на ДАНС: Няма данни за засилена сеизмична активност край язовир „Студена“

След проверка на ДАНС: Няма данни за засилена сеизмична активност край язовир „Студена“

След свлачището в "Аспарухово" ВиК Варна иска мораториум за строежите в района

След свлачището в "Аспарухово" ВиК Варна иска мораториум за строежите в района

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Водещи

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

  • Току-що
Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

  • Преди 6 минути
Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

  • Преди 13 минути
Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

  • Преди 31 минути
Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

  • Преди 45 минути
Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

  • Преди 54 минути
Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

  • Преди 58 минути