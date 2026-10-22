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64-годишен мъж е обвинен в блудство с 12-годишно момиче в Лом

64-годишен мъж е обвинен в блудство с 12-годишно момиче в Лом
БТА

По искане на прокуратурата обвиняемият е оставен в ареста, а разследването продължава

64-годишен мъж е привлечен като обвиняем за блудствени действия с 12-годишно момиче в град Лом, съобщиха от Районната прокуратура в Монтана.

Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено през лятото на 2026 година в къща в крайдунавския град.

Мъжът, посочен с инициали Н.Н., е обвинен в извършване на блудствени действия спрямо малолетното момиче.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По искане на Районната прокуратура в Монтана съдът е наложил на 64-годишния обвиняем най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Съдебното определение може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Монтана в законоустановения срок.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

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