64-годишен мъж е обвинен в блудство с 12-годишно момиче в Лом
По искане на прокуратурата обвиняемият е оставен в ареста, а разследването продължава
64-годишен мъж е привлечен като обвиняем за блудствени действия с 12-годишно момиче в град Лом, съобщиха от Районната прокуратура в Монтана.
Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено през лятото на 2026 година в къща в крайдунавския град.
Мъжът, посочен с инициали Н.Н., е обвинен в извършване на блудствени действия спрямо малолетното момиче.
По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.
По искане на Районната прокуратура в Монтана съдът е наложил на 64-годишния обвиняем най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".
Съдебното определение може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Монтана в законоустановения срок.
Разследването продължава под надзора на прокуратурата.