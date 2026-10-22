Българин е арестуван в Австрия с 200 кг канабис за над 2 млн. евро

Австрийската полиция разби международна схема за трафик на наркотици и задържа двама мъже, сред които и български гражданин. При операцията са конфискувани около 200 килограма канабис, чиято стойност на черния пазар надхвърля 2 милиона евро, съобщава австрийската агенция АПА.

Наркотиците са били превозвани с камион с българска регистрация от Испания до град Трайскирхен в провинция Долна Австрия.

Международен сигнал поставил началото на операцията

Разследването започнало през юли, когато австрийската Федерална криминална служба получила информация от международни партньори за предполагаем наркотрафик с товарен автомобил с български регистрационни номера.

По данни на разследващите камионът е потеглил от Испания, преминал е през Франция, а след това през Италия или Словения, преди да достигне Австрия.

Полицията проследила превозното средство от момента на влизането му в страната до предварително определеното място за разтоварване в Трайскирхен.

Там били задържани 58-годишният български шофьор и 30-годишен словенски гражданин, живеещ във Виена, който трябвало да получи пратката.

Двамата са направили частични самопризнания по време на разпитите. По разпореждане на прокуратурата в Грац са настанени в затвора в Санкт Пьолтен.

Част от наркотиците били предназначени за Гърция

Разследващите установили, че половината от конфискуваното количество – около 100 килограма канабис, е било предназначено за 30-годишния словенец, който действал като получател от името на международната престъпна организация.

Останалите 100 килограма е трябвало да продължат към Гърция, където да бъдат предадени на други участници в схемата.

При операцията служителите открили и шест килограма прахообразно вещество, първоначално смятано за кокаин. Лабораторният анализ обаче показал, че става дума за имитация на наркотика, която не съдържа активно вещество.

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер похвали работата на разследващите, като подчерта, че операцията е била проведена с изключителна прецизност и внимание към детайлите.