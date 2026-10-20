Наркотици в тайник на камион: Задържаха мъж от Видин
Близо 55 кг канабис откриха в тайник на камион във Видинско
Гранични полицаи откриха близо 55 килограма канабис, укрити в тайник на товарен автомобил във Видинско. При проверката е задържан 35-годишният водач на камиона, съобщиха от МВР.
На 19 октомври граничен полицейски наряд спрял товарния автомобил в землището на село Ружинци при осъществяване на компенсиращи мерки. Превозното средство било влязло от Румъния по-рано същия ден.
При последвалата съвместна проверка на гранични полицаи и митнически служители в товарното помещение зад кабината на водача бил открит специално обособен тайник.
В него служителите намерили 54,670 килограма суха тревиста маса, която при полевия наркотест реагирала на канабис.
35-годишният шофьор, който е от Видин, е задържан.
По случая е започнато разследване. Към момента няма информация за повдигнати обвинения или за други задържани лица.