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Наркотици в тайник на камион: Задържаха мъж от Видин

Наркотици в тайник на камион: Задържаха мъж от Видин
МВР

Близо 55 кг канабис откриха в тайник на камион във Видинско

Гранични полицаи откриха близо 55 килограма канабис, укрити в тайник на товарен автомобил във Видинско. При проверката е задържан 35-годишният водач на камиона, съобщиха от МВР.

На 19 октомври граничен полицейски наряд спрял товарния автомобил в землището на село Ружинци при осъществяване на компенсиращи мерки. Превозното средство било влязло от Румъния по-рано същия ден.

При последвалата съвместна проверка на гранични полицаи и митнически служители в товарното помещение зад кабината на водача бил открит специално обособен тайник.

В него служителите намерили 54,670 килограма суха тревиста маса, която при полевия наркотест реагирала на канабис.

35-годишният шофьор, който е от Видин, е задържан.

По случая е започнато разследване. Към момента няма информация за повдигнати обвинения или за други задържани лица.

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