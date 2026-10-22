Служители на АПИ протестират с искане да знаят каква ще бъде реформата в агенцията и кой ще бъде съкратен

Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" излязоха днес на протест под прозорците на институцията.

Повод за недоволството е разпространената през последните седмици информация за предвидени мащабни съкращения и структурни промени.

Демонстрацията се организира от КТ „Подкрепа“ и е под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“.

Хората искат да знаят каква ще бъде реформата, обявена преди 4 месеца от властта в сектора. По думите на служителите от Националното тол управление и пътната агенция, досега не са получили конкретен отговор от шефа на агенцията в кои звена и колко хора ще бъдат съкратени.

До момента няма коментар от ръководството на пътната агенция за протеста и исканията на техните служители.