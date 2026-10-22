Инспекцията по труда в Перник проверява фирма заради работник в кома

Инспекцията по труда в Перник проверява фирма заради паднал работник от скеле, съобщи БНР. Инцидентът е станал на 18 октомври в Брезник при саниране на жилищен блок.

Пострадалият е бил откаран директно в болница. Работникът е паднал от второто ниво на скелето.

Мъжът е на 31 години, в кома е и е с тежка черепно- мозъчна и лицева травма, казаха от реанимация на МБАЛ "Рахила Ангелова" в Перник.

За трудовата злополука от Инспекцията по труда са разбрали на 19 октомври, тъй като не е подаван сигнал на тел. 112, заяви директорът на Инспекцията в Перник Любомир Владимиров.

Обектът в Брезник е спрян. Тече проверка на фирмата.