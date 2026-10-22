Международният наказателен съд получи наградата „Сахаров“ на Европейския парламент

Международният наказателен съд (МНС) в Хага е тазгодишният носител на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта, присъждана от Европейския парламент. Отличието е най-високото признание на Европейския съюз за принос към защитата на човешките права, съобщава Ройтерс.

Решението идва на фона на засилено напрежение между институцията и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която наскоро наложи нови санкции срещу съда.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подчерта значението на международните институции и тяхната роля за отстояването на справедливостта.

„Европейският съюз е изграден на основата на зачитането на мултилатерализма и на международните институции. Тази награда е признание за важността на дейността на Международния наказателен съд по прилагането на международното право и на справедливостта“, заяви Мецола.

Отличието идва на фона на санкциите от Вашингтон

Признанието за Международния наказателен съд е второто значимо международно отличие, свързано с институцията, в рамките на по-малко от две седмици.

По-рано бившият съдия от МНС Нави Пилай, родена в Република Южна Африка, беше удостоена с Нобеловата награда за мир за 2026 г. Решението беше възприето от мнозина като знак на подкрепа за работата на трибунала.

Само часове след обявяването на Нобеловата награда Вашингтон съобщи за нови санкции срещу Международния наказателен съд.

Отношенията между администрацията на Доналд Тръмп и базираната в Хага институция са обтегнати от години. Напрежението се задълбочи след издаването на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант.

Церемонията ще бъде през декември

Официалното връчване на наградата „Сахаров“ е насрочено за 16 декември по време на последната за годината пленарна сесия на Европейския парламент.

Отличието носи името на съветския физик и дисидент Андрей Сахаров и се присъжда ежегодно от 1988 г.

С него Европейският парламент отличава личности и организации с принос към защитата на човешките права, свободата на изразяване, правата на малцинствата, демократичните ценности и върховенството на закона.

Наградата е и признание за усилията в защита на международното право и основните свободи.