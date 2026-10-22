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България крие 8000 години история край Кочериново: древни селища, тракийски могили и римски тайни край Рила

България крие 8000 години история край Кочериново: древни селища, тракийски могили и римски тайни край Рила

По-малко известен край на България пази следи от праисторически общности, тракийски некрополи, римски селища и средновековни крепости. В района на Кочериново и долината на Струма археологическите находки разкриват история, започнала хилядолетия преди появата на днешните градове.

Когато пътуваме към Рилския манастир, Кочериново често остава само спирка по пътя. Но районът около града и долината на Струма крие културно наследство, което връща историята далеч преди Средновековието и дори преди античните цивилизации.

Тук са открити останки от древни селища, тракийски погребални могили, римски постройки и средновековни укрепления. Част от тези обекти са проучени, други остават с ограничени археологически изследвания, а историята им продължава да привлича интереса на специалистите.

Край Мурсалево е открито селище отпреди близо 8000 години

Една от най-забележителните праисторически находки в района на долината на Струма е неолитното селище край село Мурсалево, открито по време на спасителни археологически проучвания във връзка със строителството на автомагистрала „Струма“.

Разкопките, ръководени от проф. Васил Николов от Националния археологически институт с музей при БАН, разкриват селище от VI хилядолетие преди Христа. Археолозите установяват останки от жилища, керамика и предмети от ежедневието, които дават сведения за живота на първите земеделски общности в региона.

Особено впечатление прави планировката на селището. Предварителните геофизични изследвания очертават улици и групи от къщи, подредени по схема, която свидетелства за организация на пространството и общността.

Находката показва, че преди около осем хилядолетия в долината на Струма вече са съществували уседнали общества със земеделие, скотовъдство и развити строителни умения.

Важно уточнение е, че селището се намира край Мурсалево, а не под самия град Кочериново. То обаче е част от богатото праисторическо наследство на долината.

Дванайсет тракийски могили пазят следи от древното население

Според информацията в официалния сайт на община Кочериново на територията на общината са регистрирани 12 тракийски некропола и могили. Археологически проучвания са извършвани при Кочериново и село Драгодан.

Тези погребални съоръжения са важен източник на сведения за вярванията, погребалните обичаи и начина на живот на древните общности.

Тракийските племена населяват обширни части от Балканите и оставят следи от присъствието си чрез некрополи, светилища, керамика и метални предмети. Районът на Струма е част от природен коридор, свързващ вътрешността на Балканския полуостров с Егейския свят.

Не всички могили в Кочериновско са подробно проучени. Затова не може да се твърди какви конкретни предмети се намират във всяка от тях, без да има археологически данни.

Римски следи край Пороминово и местността „Сарая“

Античността също е оставила видими следи в района. В землището на село Пороминово се намират останки от римски археологически обект, чиито разкопки са консервирани.

През април 2020 г. при изкопни дейности за водопроводен колектор в местността „Сарая“, между района на Рила и Кочериново, работници попадат на останки от антични и късноантични сгради. Сред находките е и монета от IV век.

Откритията дават основание да се предполага, че в местността е имало по-значително селище, но тогава проучванията са били в начален етап. Пълният обхват и характерът на обекта не бива да се приемат за окончателно установени само въз основа на първоначалните находки.

Тези открития показват колко важно е археологическото наблюдение при инфраструктурни дейности в райони с богато историческо наследство.

Средновековната крепост Крашево — следи от укрепено селище

В местността „Градището“ край Кочериново са регистрирани останки от крепостни стени, строителни съоръжения и водопроводи, свързвани със средновековното селище и крепост Крашево, известно и като Крашевица.

Според историческата информация, публикувана от общината, мястото е част от средновековното наследство на региона. Останките свидетелстват за обитаване и укрепяване на възвишенията в район, през който са преминавали важни пътища.

Днес руините не разкриват сами по себе си цялата история на селището. За това са необходими археологически проучвания, съпоставка с историческите извори и системно опазване на останките.

Какво още може да разкрие историята на Кочериново?

Кочериново и околните села притежават културно наследство от различни епохи — от ранните земеделски общности до античността и Средновековието. Съчетанието на праисторически селища, тракийски некрополи, римски останки и средновековни укрепления очертава дълга история на човешко присъствие в долината на Струма.

Това наследство има потенциал да бъде представено по-добре пред посетителите на региона, включително чрез информационни маршрути, музейни експозиции и инициативи за опазване на археологическите обекти.

Но за да се превърнат тези места в достъпни исторически забележителности, са нужни проучвания, консервация, финансиране и достоверна информация.

Кочериново не е само отправна точка към Рилския манастир. То е част от исторически пейзаж, в който следите от различни епохи се преплитат и напомнят, че миналото на България се крие не само в най-известните ѝ древни градове, но и в по-малките населени места край големите пътища.

Понякога най-интересните страници от историята на България се откриват именно там, където днес пътуваме, без да подозираме колко древен свят остава около нас.

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