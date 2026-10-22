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Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила

Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила
pixabay

СМО предупреждава за риск от екстремни горещини, тежки засушавания и наводнения по света

Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила, предупреждава генералният секретар на Световната метеорологична организация (СМО) Селесте Сауло. Явлението може да предизвика екстремни горещини в различни части на света и да промени обичайното разпределение на валежите, създавайки условия за тежки засушавания в някои райони и наводнения в други.

Ел Ниньо се характеризира със затопляне на повърхностните води в централната и източната част на екваториалния Тихи океан. Това води до промени в атмосферната циркулация и ветровете над океана, чиито последици се разпространяват в глобален мащаб и оказват влияние върху температурите и валежите.

Според оценки на Climate Impact Lab към Чикагския университет развиващите се страни могат да понесат най-тежките последици по отношение на смъртността, свързана с горещините, предизвикани от явлението, през периода от юни до февруари. Междувременно Световната метеорологична организация (СМО) прогнозира, че Ел Ниньо ще продължи да се усилва през следващите месеци, като се очаква да достигне най-голямата си сила към края на 2026 г.

В климатичната си прогноза, актуализирана на 8 октомври, организацията предупреди, че температурите на морската повърхност в централната и източната част на тропическия Тихи океан може да достигнат рекордни стойности. За периода октомври-декември средната температурна аномалия се очаква да бъде около 3,7 градуса Целзий над нормата, съобщава Ройтерс.

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