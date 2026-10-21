Курсантите, завършили с пълно отличие "Медицина", могат да кандидатстват за специализация във ВМА

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание.

С новите текстове се регламентира правото на лицата с виеше медицинско образование, приети на военна служба и офицерите, придобили образователно- квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност „Медицина“, завършили с пълно отличие, да кандидатстват веднага след дипломирането им в конкурс за придобиване на клинична специалност във Военномедицинската академия.

С направените промени ще се създадат условия за поддържане и развитие на определен капацитет от медицински кадри във въоръжените сили, притежаващ нужния практически опит, ерудиция и задълбочени познания, следствие на високите постижения и резултати от образователната степен в университетите.

Измененията ще влязат в сила от деня на обнародването на Постановлението в Държавен вестник.