Курсантите, завършили с пълно отличие "Медицина", могат да кандидатстват за специализация във ВМА
Създават се условия за развитие на медици във въоръжените сили, реши МС
Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание.
С новите текстове се регламентира правото на лицата с виеше медицинско образование, приети на военна служба и офицерите, придобили образователно- квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност „Медицина“, завършили с пълно отличие, да кандидатстват веднага след дипломирането им в конкурс за придобиване на клинична специалност във Военномедицинската академия.
С направените промени ще се създадат условия за поддържане и развитие на определен капацитет от медицински кадри във въоръжените сили, притежаващ нужния практически опит, ерудиция и задълбочени познания, следствие на високите постижения и резултати от образователната степен в университетите.
Измененията ще влязат в сила от деня на обнародването на Постановлението в Държавен вестник.