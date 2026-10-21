Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Курсантите, завършили с пълно отличие "Медицина", могат да кандидатстват за специализация във ВМА

Курсантите, завършили с пълно отличие "Медицина", могат да кандидатстват за специализация във ВМА
Снимка: БТА

Създават се условия за развитие на медици във въоръжените сили, реши МС

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание.

С новите текстове се регламентира правото на лицата с виеше медицинско образование, приети на военна служба и офицерите, придобили образователно- квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност „Медицина“, завършили с пълно отличие, да кандидатстват веднага след дипломирането им в конкурс за придобиване на клинична специалност във Военномедицинската академия.

С направените промени ще се създадат условия за поддържане и развитие на определен капацитет от медицински кадри във въоръжените сили, притежаващ нужния практически опит, ерудиция и задълбочени познания, следствие на високите постижения и резултати от образователната степен в университетите.

Измененията ще влязат в сила от деня на обнародването на Постановлението в Държавен вестник.

Още по темата

Шефката на ревматологията на "Св. Георги": Извинявам се на цялото медицинско съсловие

Шефката на ревматологията на "Св. Георги": Извинявам се на цялото медицинско съсловие

ВМА: Дипломира се десети випуск военни лекари

ВМА: Дипломира се десети випуск военни лекари

ВМА с нова система за високопрецизна образна диагностика

ВМА с нова система за високопрецизна образна диагностика

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите

Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Жените след 50: как да запазим костите си силни и да намалим риска от остеопороза

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Безплатни прегледи за репродуктивно здраве: Кой може да се възползва и как да се запише

Красота отвъд диагнозата: 22 жени с рак на гърдата дефилираха на модния подиум в Тунис

Красота отвъд диагнозата: 22 жени с рак на гърдата дефилираха на модния подиум в Тунис

Закуската и стресът: какво показва ново проучване?

Закуската и стресът: какво показва ново проучване?

Водещи

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

  • Преди 7 минути
Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

  • Преди 11 минути
Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

  • Преди 22 минути
Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

  • Преди 22 минути
Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

  • Преди 33 минути
Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

  • Преди 38 минути
Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

  • Преди 50 минути
Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

  • Преди 1 час
Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

  • Преди 1 час
България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

  • Преди 1 час
Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia

Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia