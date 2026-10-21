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Кабинетът обяви нов конкурс за съдия в Общия съд на ЕС

Кабинетът обяви нов конкурс за съдия в Общия съд на ЕС
БТА

Целта е да се попълни едното свободно място за страната ни в европейската институция

България започва нов конкурс за избор на български магистрат в Общия съд на Европейския съюз, след като правителството официално възложи на правосъдния министър да организира процедурата. Целта е да се попълни едното свободно място за страната ни в европейската институция, като след финализиране на подбора новата кандидатура ще бъде изпратена до Генералния секретариат на Съвета на ЕС. По закон назначенията на съдиите изискват пълно съгласие между всички държави членки.

Новият конкурс се налага поради частичното забавяне на предходната процедура, обявена от Министерството на правосъдието на 7 април 2026 г. Тогава държавата търсеше двама представители, които да наследят Марияна Кънчева (с изтекъл мандат от 1 септември 2025 г.) и Александър Корнезов (който премина в Съда на ЕС на 15 септември 2025 г.). Назначената от министъра изпитна комисия първоначално се спря на двама кандидати – Иван Стойнев и Деян Русанов.

При последвалото изслушване пред специализирания Комитет по член 255 от ДФЕС обаче двамата получиха различна оценка. Иван Стойнев получи одобрение за професионалната си пригодност и назначаването му бе официално потвърдено на 30 септември 2026 г. от Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки. В същото време Деян Русанов получи отрицателно становище от европейския орган, поради което неговата позиция остана вакантна и държавата ни трябва да стартира подбора отначало.

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