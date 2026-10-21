Турция, Катар, Пакистан и Индонезия се споразумяха за съвместно производство на военна техника

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписаха меморандум за сътрудничество в отбранителната промишленост, който предвижда съвместно производство на военна продукция, научноизследователска дейност и техническо обучение, съобщава турското издание „Економим“.

Споразумението беше подписано в Доха между министерствата на отбраната на четирите държави. Документът цели да задълбочи стратегическото партньорство между тях и да създаде условия за по-тясно сътрудничество в разработването на отбранителни технологии и укрепването на военните способности.

Сред подписалите са вицепремиерът на Катар и държавен министър по отбраната шейх Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Ал Тани, заместник-министърът на отбраната на Индонезия Юсуф Джаухари, пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф и турският министър на националната отбрана Яшар Гюлер.

Меморандумът обхваща съвместното производство на военна техника, обмена на технически знания, обучението на специалисти и съвместната работа по научноизследователски и развойни проекти. Очаква се сътрудничеството да допринесе за развитието на отбранителния капацитет на четирите страни.

Документът носи името „Бедир“, което означава „пълнолуние“. Според „Економим“ наименованието символизира взаимното допълване на участващите държави и стратегическото значение на договореностите.