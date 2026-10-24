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Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра
БНТ

Няколко полета са със закъснения в сутрешните часове, но няма потвърждение за масови отменени полети

Гъста мъгла обхвана София в сутрешните часове на 24 октомври, като видимостта в района на столичното летище е намаляла до 350 метра. Неблагоприятните метеорологични условия съвпадат със закъснения на част от пристигащите и заминаващите полети, съобщава "Столица.bg".

Според авиационните метеорологични наблюдения в 7:30 часа видимостта на летище "Васил Левски" - София е била около 350 метра, а видимостта по пистата е достигнала 450 метра с тенденция към намаляване.

По-рано сутринта условията също са били неблагоприятни. В 6:00 часа видимостта е била около 900 метра, а час по-късно е намаляла до 600 метра.

Проверка на разписанията показва отклонения при няколко заминаващи полета. Самолетът за Франкфурт, планиран за 6:20 часа, е бил с прогнозен час на излитане 6:31 часа. Полетът за Амстердам, предвиден за 7:00 часа, е бил с посочен час 7:16 часа.

Закъснения между 12 и 15 минути са отчетени и при полетите за Копенхаген, Виена и Малта. Отклонения от разписанията има и при отделни пристигащи самолети, включително от Истанбул и Барселона.

Към момента няма потвърждение за масови отменени полети. Не е установено и дали всички регистрирани закъснения са пряко свързани с мъглата, тъй като част от тях може да се дължат на оперативни причини.

При силно намалена видимост летищата прилагат специални процедури за безопасност. В зависимост от метеорологичните условия, оборудването на самолетите и квалификацията на екипажите е възможно да се увеличат интервалите между излитанията и кацанията.

Това може да доведе до допълнително изчакване, а при по-тежки условия - до пренасочване или отмяна на полети. Наличието на мъгла обаче не означава автоматично спиране на работата на летището.

Пътниците, които планират да пътуват от или до София, се съветват да проверяват актуалния статус на полетите си чрез авиокомпаниите и официалната информация на летището.

Особено внимателни трябва да бъдат пътуващите с прекачване, тъй като дори кратко закъснение може да затрудни следващия им полет.

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