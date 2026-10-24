Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

Трима души са задържани на автомагистрала "Хемус" във връзка с убийството на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев. Информацията е съобщена от МВР пред bTV.

Бинев беше застрелян на 24 октомври в столичния квартал "Павлово". От Софийската градска прокуратура са потвърдили информацията за убийството.

Сигналът за инцидента е подаден около 10:20 часа. По информация на bTV той е постъпил от познат на Бинев, който съобщил, че няколко души са отишли при бизнесмена, след което чул изстрели.

На мястото е изпратен екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта му.

Според източници на bTV до стрелбата се е стигнало след битов спор. Към момента не са оповестени подробности за самоличността на тримата задържани и конкретната им предполагаема роля в престъплението.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случилото се.