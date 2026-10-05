Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Стартира COVID имунизационна кампания в София

Стартира COVID имунизационна кампания в София
БТА

Ваксинирането ще се извършва в сградата на столичната здравна инспекция, намираща се на ул. „Враня" 20

Столичната регионална здравна инспекция започва имунизационна кампания за Covid-19. Това съобщиха на сайта си от Инспекцията. Кампанията е по повод предстоящия есенно-зимен сезон 2026/2027 г. 

Желаещите да се имунизират могат да си запишат час по телефона - 02/8130 498, посочиха от инспекцията. За улеснение на гражданите ще бъде разкрит и допълнителен имунизационен кабинет, като за поставяне на ваксина в него не се изисква предварително записване, но ще бъде необходимо изчакване на място.

Ваксинирането ще се извършва в сградата на столичната здравна инспекция, намираща се на ул. „Враня" 20. Работното време на кабинетите е в делничните дни от 8:30 до 16:30 ч.

Продължава и инициативата на СРЗИ за имунизиране на трудно подвижни хора по домовете. Телефонът за информация и записвания е 02/8130 482, припомниха от Инспекцията. 

Имунизационните пунктове на територията на София, в които се прилагат ваксини срещу COVID-19, са публикувани на сайта на СРЗИ.

Още по темата

Проф. Кантарджиев за Ковид-19: Дали е изпуснат? По-вероятно - недогледана грешка

Проф. Кантарджиев за Ковид-19: Дали е изпуснат? По-вероятно - недогледана грешка

Белгийски съд нареди Полша и Румъния да приемат и платят ваксини срещу Ковид-19

Белгийски съд нареди Полша и Румъния да приемат и платят ваксини срещу Ковид-19

Проф. Ива Христова: Държавата се е погрижила да има ваксини за ковид

Проф. Ива Христова: Държавата се е погрижила да има ваксини за ковид

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Ива Христова: Предишна имунизация ни дава базисна защита срещу грипа

Ива Христова: Предишна имунизация ни дава базисна защита срещу грипа

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Проф. Аргирова: Забавянето на ваксините може да увеличи грипа

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Д-р Стефан Константинов: Защо още ползваме недоразумението "клинична пътека"

Втори грипен вирус за сезона у нас

Втори грипен вирус за сезона у нас

СЗО поиска спешна информация от Русия заради съмнения за чума в Сибир

СЗО поиска спешна информация от Русия заради съмнения за чума в Сибир

Водещи

Хамид Хамид: Застигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Хамид Хамид: Застигат ни слухове за чудовищни индексации през премиерските съветници

Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота

Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота

  • Преди 4 минути
Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

  • Преди 6 минути
Белград въвежда нов туристически данък

Белград въвежда нов туристически данък

  • Преди 9 минути
„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 17 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 18 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 19 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 25 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 31 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски