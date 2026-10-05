Стартира COVID имунизационна кампания в София

Столичната регионална здравна инспекция започва имунизационна кампания за Covid-19. Това съобщиха на сайта си от Инспекцията. Кампанията е по повод предстоящия есенно-зимен сезон 2026/2027 г.

Желаещите да се имунизират могат да си запишат час по телефона - 02/8130 498, посочиха от инспекцията. За улеснение на гражданите ще бъде разкрит и допълнителен имунизационен кабинет, като за поставяне на ваксина в него не се изисква предварително записване, но ще бъде необходимо изчакване на място.

Ваксинирането ще се извършва в сградата на столичната здравна инспекция, намираща се на ул. „Враня" 20. Работното време на кабинетите е в делничните дни от 8:30 до 16:30 ч.

Продължава и инициативата на СРЗИ за имунизиране на трудно подвижни хора по домовете. Телефонът за информация и записвания е 02/8130 482, припомниха от Инспекцията.

Имунизационните пунктове на територията на София, в които се прилагат ваксини срещу COVID-19, са публикувани на сайта на СРЗИ.