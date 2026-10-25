Освободени са двама членове на секционна и подвижна избирателна комисия в Шуменско

Освободени са двама членове на секционна и подвижна избирателна комисия в област Шумен, след

като са подадени жалби за назначаването им.

Те са общински съветници в Хитрино и Шумен, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК) – Шумен. В РИК са постъпили две жалби по случая. Комисията е освободила двамата членове и е назначила

техни заместници на местата им.

Към 11:00 часа избирателната активност в област Шумен е била 5,52 %, предава "24 часа".

Най-висока е активността в община Каспичан, а в най-голямата община в областта – Шумен, са

гласували 6,4% от избирателите. Най-ниска е активността в община Каолиново.

Всички устройства за машинно гласуване в областта работят нормално. Няма секции, в които

технически проблеми да са наложили преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

От Областната дирекция на МВР – Шумен съобщиха, че към момента няма постъпили сигнали за

нарушения на изборното законодателство. Изборният ден в областта е започнал нормално и

навреме, при спокойна обстановка.