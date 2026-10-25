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Иран призова за 10% намаление на газа преди зимата

Иран призова за 10% намаление на газа преди зимата
АП/БТА

Страната се сблъсква с недостиг на природен газ, който е от съществено значение за отоплението в страната

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф призова днес сънародниците си да намалят потреблението си на газ с 10 процента с наближаването на зимата, за да се ограничи натискът върху доставките през студения сезон, предаде Франс прес. 

Иран отдавна се сблъсква с недостиг на природен газ, който е от съществено значение за отоплението в страната. Ситуацията обаче се влоши драстично след войната със САЩ и Израел, която избухна в края на февруари. 

„За да преживеем наближаващата зима, е необходима национална мобилизация  с цел да се намали потреблението на газ с поне 10 процента“, заяви Галибаф във видеоклип, излъчен от местните медии. През зимата температурите в Иран често падат под нула градуса по Целзий, особено в северната част на страната. 

В опит да стимулира гражданите, властта въвежда финансови стимули. „Всеки, който спести гориво, независимо от количеството, ще получи незабавно съответната сума по банковата си сметка“, обеща председателят на парламента. 

След началото на войната редица газови съоръжения, концентрирани най-вече в южната част на страната, бяха подложени на американски удари. Според официалните изявления на правителството атаките са извели ключови рафинерии извън експлоатация. 

В началото на октомври първият вицепрезидент на Иран, Мохамад Реза Ареф, цитиран от държавната агенция ИРНА, посочи, че страната очаква дефицит от 100 до 250 милиона кубически метра газ дневно през студения сезон заради щетите, причинени от военните действия. 

Хронологията на конфликта показва, че през април беше обявено примирие, което сложи край на близо 40 дни на интензивни бомбардировки. Последва подписването на протокол за споразумение през юни с цел окончателно прекратяване на конфликта, но дипломатическият процес се провали през юли. 

Оттогава преговорите са в застой. Въпреки че през последните седмици почти не са нанасяни нови удари, конфликтът вече се фокусира около стратегическия Ормузки проток

САЩ наложиха блокада на иранските пристанища с цел да засилят икономическия натиск върху Иран, който от десетилетия е обект на тежки международни санкции. 

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