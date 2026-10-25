„Алфа Рисърч“: 19,1 % е избирателната активност към 16:30 ч.

19,1 % е избирателната активност в страната към 16:30 ч., сочат данните на агенция „Алфа Рисърч“ за хода на гласуването на президентските избори.

За да бъде избрана президентска двойка на първия тур, тя трябва да получи повече от половината от действителните гласове, при участие на повече от половината от избирателите по списък.

В първия тур на президентските избори участват 27 кандидатпрезидентски двойки. Право на глас имат 6 590 000 български граждани.