Спокоен изборен ден в Босилеград, около 200 души са гласували

Около 200 български граждани са упражнили правото си на глас до 14:00 ч. местно време в Босилеград на изборите за президент и вицепрезидент на България, пише БТА.

Изборният ден в града протича спокойно, въпреки че съвпада с предсрочните парламентарни избори в Сърбия.

Избирателната секция в Босилеград отвори в 7:00 ч. местно време, а гласуването е предвидено да продължи до 20:00 ч. За първи път в секцията се използва машина за гласуване. По думите на наблюдатели и част от избирателите новият начин на гласуване допринася за по-спокоен процес без напрежение.

На парламентарните избори през април тази година в Босилеград са гласували 341 души.

Българските граждани, които живеят или временно пребивават в Сърбия, могат да гласуват в общо седем избирателни секции, отворени в 7:00 ч. Те се намират в Босилеград, Белград, Звонци, Ниш, Пирот и Цариброд, където за първи път са организирани два изборни пункта.

Гласуването ще продължи до 20:00 ч. местно време. Ако пред секциите все още има негласували избиратели, изборният ден може да бъде удължен до 21:00 ч.

В президентската надпревара участват 27 кандидат-президентски двойки, издигнати от политически партии и инициативни комитети.

За да гласуват, българските граждани трябва да представят валиден български документ за самоличност. Хората, които не са предварително вписани в избирателните списъци, могат да попълнят декларация по образец на място и да бъдат дописани при спазване на законовите изисквания.