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РИК - Перник отхвърли като неоснователни 3 сигнала, свързани с машинното гласуване

РИК - Перник отхвърли като неоснователни 3 сигнала, свързани с машинното гласуване
БТА

Единият сигнал е за липсващи странични капаци на машина за гласуване в секцията в село Богданов дол

Районната избирателна комисия (РИК) в Перник провери и отхвърли като неоснователни три сигнала, свързани с машинното гласуване и тайната на вота. Това съобщи за председателят на комисията Христо Петров, цитиран от БТА. 

Единият сигнал е за липсващи странични капаци на машина за гласуване в секцията в пернишкото село Богданов дол.

Петров обясни, че в осем области на страната са доставени машини без такива капаци, като вместо тях са осигурени картонени паравани. При проверка на място е установено, че машината е разположена в ъгъл и около нея е поставен параван по указания на техник на „Сиела Норма“ АД. Според Петров по този начин тайната на вота не е застрашена. РИК е уведомила Централната избирателна комисия (ЦИК) за случая, като по думите му се очаква становище.

Друг сигнал е за секция № 86 в Перник, където според избирателка вотът се виждал при сгъване на машинната разписка и пускането ѝ в кутията. Петров посочи, че лично е гласувал в секцията и при проверката не е установено нарушаване на тайната на вота. Сигналът е отхвърлен като неоснователен.

Третият сигнал е постъпил чрез Второ районно управление на полицията в Перник.

Той е за двама членове на секционна избирателна комисия, които според подателя са могли да видят вота на възрастна жена. При проверката членовете на комисията обяснили, че жената се е притеснила, тъй като до този момент не е гласувала с машина, и са ѝ показали как да постави картата в устройството. РИК е отхвърлила сигнала, като е дала указания да се спазва определената дистанция при оказване на съдействие на избирателите.

Петров съобщи, че до момента нови жалби и сигнали за нарушения на изборните правила не са постъпили.

Председателят на РИК припомни, че ако в 20:00 часа пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да продължи до 21:00 часа, след като бъдат записани имената им и събрани документите им за самоличност.

Създадена е необходимата организация съвместно с „Информационно обслужване“, Областната администрация в Перник и общините за приемане на изборните книжа и обработване на резултатите, каза още Петров. Той се надява, че грешките в протоколите ще бъдат по-малко, като уточни, че гласуването не е изцяло машинно. В секциите с под 300 избиратели се гласува с хартиени бюлетини, а само в община Трън те са около двадесет. По думите му много членове на секционните комисии са присъствали на обученията, а на всички секции са предоставени методически указания.

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