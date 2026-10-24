Хаос в Албания: Протестиращи замерят министерство с камъни, полицията използва водни оръдия

Поддръжници на албанската Демократическа партия (ДП) замеряха с камъни сградата на Министерството на образованието в Тирана, а демонстранти подпалиха контейнери за боклук по време на протест днес. Полицията използва водни оръдия, за да разпръсне събралото се множество.

По информация на албанската медия „Коха“ (Koha) органите на реда са използвали и гумени куршуми, докато напрежението около протестите на студенти и граждани ескалира.

По-рано поддръжници на Демократическата партия запалиха столове пред сградата на правителството. Те били поставени там от премиера Еди Рама като жест на покана към студентите за диалог.

Според Euronews Albania демонстрацията на ДП е организирана в знак на солидарност с протестите, водени от студенти, които продължават вече 12 дни.

Рама отново призова за диалог

По-рано днес албанският премиер Еди Рама отново призова за диалог на фона на обявените демонстрации в Тирана и други градове в страната.

Във видео, публикувано във Facebook, Рама показа каменна маса пред кабинета си, върху която са поставени листове с думата „диалог“. През последните дни премиерът остави пред сградата и столове и пейки, с които покани студентите на разговор. Те обаче отказаха предложението му.

Студентските протести прераснаха в антиправителствени демонстрации

Протестите в Албания продължават вече 12 дни. Те започнаха заради недоволството на студентите от състоянието на образователната система, високите разходи за висше образование и ограничените възможности за професионална реализация на младите хора.

С течение на времето демонстрациите се разраснаха и придобиха по-широк антиправителствен характер. Сред исканията на протестиращите вече е и оставката на премиера Еди Рама.