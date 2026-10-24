Мареска след загубата от Вила: Заслужавахме повече

Старши треньорът на Манчестър Сити Енцо Мареска остана доволен от играта на своя отбор при загубата с 1:2 от Астън Вила. Според него „гражданите“ са създали достатъчно положения, за да си тръгнат с положителен резултат.

„Беше добър мач и добро представяне, но за съжаление загубихме. Направихме достатъчно, за да постигнем нещо повече. Ще си вземем поука и ще продължим напред“, заяви Мареска.

Италианският специалист призна, че домакините са изненадали Сити с подхода си в началото. „Първите 10–15 минути бяха трудни, защото очаквахме различен сценарий. Направихме корекции и след това контролирахме играта“, обясни той.

Мареска смени Раян Шерки и Марк Гехи на почивката, тъй като и двамата имаха жълти картони. Треньорът посочи, че решението е било продиктувано от желанието да избегне излишен риск.

„След изравнителния гол имах усещането, че държим контрола. Създадохме много положения, но не ги реализирахме. През второто полувреме допуснахме една контраатака и съперникът беше много ефективен. Имахме малшанс, но няма място за притеснение“, завърши наставникът.