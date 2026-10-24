Дувикас поведе Комо към нова победа

Комо продължи силната си серия с домакинска победа с 2:0 над Сасуоло. Големият герой беше Анастасиос Дувикас, който се разписа два пъти след почивката.

Двата отбора отбелязаха по едно попадение през първото полувреме, но и двете бяха отменени след намеса на ВАР. В седмата минута гол на Лукаш Да Куня не беше признат заради засада, а в 42-рата същото се случи с попадение на Дарил Бакола за гостите.

Комо поведе четири минути след началото на втората част. Дувикас овладя остро подаване на Максенс Какере, преодоля защитник и с мощен удар направи резултата 1:0.

В 60-ата минута нападателят отново се ориентира най-добре в наказателното поле и с точен изстрел оформи крайното 2:0. Така отборът на Сеск Фабрегас записа нов убедителен успех само няколко дни след победата с 4:1 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига.

В друг двубой Болоня победи Каляри с 2:0 като гост. Николо Казале откри резултата в началото на второто полувреме, а Федерико Бернардески реализира дузпа в 80-ата минута. Българинът Иван Сулев остана неизползвана резерва за домакините.