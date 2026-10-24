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Втора поредна нощ на масови сбивания в Петрич, има пострадали

Втора поредна нощ на масови сбивания в Петрич, има пострадали
БТА

Над 50 души са участвали в последния инцидент, а полицията е задържала един мъж. По двата случая са образувани досъдебни производства

За втора поредна вечер полицията в Петрич е реагирала на сигнал за масово сбиване в квартал 182 на града. При последния инцидент са участвали над 50 души, има пострадали, а един мъж е задържан.

Сигналът за физическа саморазправа е получен около 21:14 часа. На място незабавно са изпратени няколко полицейски екипа, които са успели да овладеят ситуацията.

По първоначална информация при сбиването мъж е получил порезна рана на главата, а жена е била ранена в крака след удар с хвърлен по нея тежък предмет.

Разпространени в социалните мрежи видеоклипове показват десетки мъже и жени на улица "Здравец“, които хвърлят камъни и други предмети, крещят и бягат.

Към момента е задържан един мъж, а полицията продължава работата по установяване на останалите участници.

По неофициална информация в конфликта са замесени две фамилии, между които съществува дългогодишно напрежение. Причините за последните сблъсъци обаче все още се изясняват.

Подобен инцидент е регистриран и предходната вечер. Около 01:15 часа в полицията е постъпил сигнал за масов бой в същия квартал. Тогава е пострадал 69-годишен мъж, който е получил хематом на главата.

При сблъсъците са нанесени и материални щети по автомобили. Счупени са предното дясно стъкло на товарен автомобил "Мерцедес Спринтер“, както и предното панорамно стъкло, шибидахът и задният стоп на лек автомобил "Мерцедес“.

За двата случая е уведомена компетентната прокуратура и са образувани досъдебни производства.

Разследващите продължават работата по установяване на всички факти и обстоятелства около инцидентите

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